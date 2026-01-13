  1. В Украине

В Харькове мужчина за 4,5 тысячи долларов гарантировал вид на жительство россиянину

22:54, 13 января 2026
52-летний харьковчанин обещал повлиять на должностных лиц миграционной службы.
В Харькове правоохранители задержали мужчину, который за 4,5 тысячи долларов обещал «решить вопрос» с Государственной миграционной службой. 52-летнему мужчине сообщено о подозрении. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в конце мая 2025 года житель Харькова предложил гражданину РФ помощь в получении вида на постоянное проживание, несмотря на истечение законных сроков пребывания иностранца в Украине.

Во время личной встречи харьковчанин пообещал мужчине повлиять на должностных лиц ГМС и гарантировал успешное оформление документов.

За «услугу» он требовал почти 4,5 тысячи долларов. При этом заверил, что без его посредничества и передачи указанной суммы решить проблему самостоятельно или другим путем будет невозможно.

В течение следующих нескольких месяцев бегунок сопровождал «клиента» в подразделения миграционной службы. Чтобы продемонстрировать свои «связи», мужчина лично общался с работниками в служебных кабинетах и консультировал заказчика относительно необходимых процедур, в частности уплаты штрафа и перевода документов.

Кроме того, он привлек к схеме своего знакомого, который за отдельное вознаграждение позволил зарегистрировать место проживания иностранца в своей квартире.

9 января 2026 года правоохранители задержали бегунка в Харькове в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения последней части неправомерной выгоды.

В целом харьковчанин успел получить от гражданина РФ почти 4,5 тысячи долларов, что по официальному курсу НБУ составляет около 200 000 гривен.

Прокурор в суде настаивал на содержании под стражей, однако суд отказал, избрав подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Прокуратура не соглашается с указанным решением и готовит апелляционную жалобу.

Следствие продолжается: проверяется причастность работников ГМС к совершенному преступлению.

прокуратура взятка Харьков

