У Харкові чоловік за $4,5 тисячі гарантував посвідку на проживання росіянину

52-річний харків’янин обіцяв вплинути на посадовців міграційної служби.

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який за 4,5 тисячі доларів обіцяв «вирішити питання» з Державною міграційною службою. 52-річному чоловіку повідомлено про підозру. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, наприкінці травня 2025 року мешканець Харкова запропонував громадянину РФ допомогу в отриманні посвідки на постійне проживання попри завершення законних строків перебування іноземця в Україні.

Під час особистої зустрічі харків’янин пообіцяв чоловіку вплинути на посадовців ДМС та гарантував успішне оформлення документів.

За «послугу» він вимагав майже 4,5 тисячі доларів. Водночас запевнив, що без його посередництва та передачі зазначеної грошової суми вирішити проблему самостійно або іншим шляхом буде неможливо.

Протягом наступних кількох місяців бігунок супроводжував «клієнта» до підрозділів міграційної служби. Щоб продемонструвати свої «зв’язки», чоловік особисто спілкувався з працівниками у службових кабінетах та консультував замовника щодо необхідних процедур, зокрема сплати штрафу та перекладу документів.

Крім того, він залучив до схеми свого знайомого, який за окрему винагороду дозволив зареєструвати місце проживання іноземця у своїй квартирі.

9 січня 2026 року правоохоронці затримали бігунка у Харкові в порядку ст. 208 КПК України під час одержання останньої частини неправомірної вигоди.

Загалом харків’янин встиг отримати від громадянина рф майже 4,5 тисячі доларів, що за офіційним курсом НБУ становить близько 200 000 гривень.

Прокурор у суді наполягав на триманні під вартою, однак суд відмовив, обравши підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Прокуратура не погоджується з вказаним рішенням та готує апеляційну скаргу.

Слідство триває: перевіряється причетність працівників ДМС до скоєного злочину.

