  1. В Україні

У Харкові чоловік за $4,5 тисячі гарантував посвідку на проживання росіянину

22:54, 13 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
52-річний харків’янин обіцяв вплинути на посадовців міграційної служби.
У Харкові чоловік за $4,5 тисячі гарантував посвідку на проживання росіянину
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який за 4,5 тисячі доларів обіцяв «вирішити питання» з Державною міграційною службою. 52-річному чоловіку повідомлено про підозру. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, наприкінці травня 2025 року мешканець Харкова запропонував громадянину РФ допомогу в отриманні посвідки на постійне проживання попри завершення законних строків перебування іноземця в Україні.

Під час особистої зустрічі харків’янин пообіцяв чоловіку вплинути на посадовців ДМС та гарантував успішне оформлення документів.

За «послугу» він вимагав майже 4,5 тисячі доларів. Водночас запевнив, що без його посередництва та передачі зазначеної грошової суми вирішити проблему самостійно або іншим шляхом буде неможливо.

Протягом наступних кількох місяців бігунок супроводжував «клієнта» до підрозділів міграційної служби. Щоб продемонструвати свої «зв’язки», чоловік особисто спілкувався з працівниками у службових кабінетах та консультував замовника щодо необхідних процедур, зокрема сплати штрафу та перекладу документів.

Крім того, він залучив до схеми свого знайомого, який за окрему винагороду дозволив зареєструвати місце проживання іноземця у своїй квартирі.

9 січня 2026 року правоохоронці затримали бігунка у Харкові в порядку ст. 208 КПК України під час одержання останньої частини неправомірної вигоди.

Загалом харків’янин встиг отримати від громадянина рф майже 4,5 тисячі доларів, що за офіційним курсом НБУ становить близько 200 000 гривень.

Прокурор у суді наполягав на триманні під вартою, однак суд відмовив, обравши підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Прокуратура не погоджується з вказаним рішенням та готує апеляційну скаргу.

Слідство триває: перевіряється причетність працівників ДМС до скоєного злочину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура хабар Харків

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінімалка понад 12 тисяч і зростання прожиткового мінімуму: що пропонують у Верховній Раді на 2026 рік

Понад 126 млрд грн. знадобиться на реалізацію двох законопроєктів.

Нові правила гри у сфері житла, скасування Житлового кодексу та Закону про приватизацію житла: що насправді прийняла Верховна Рада

Документом пропонується запровадити облік усього житлового фонду України в Єдиній інформаційно-аналітичній житловій системі — це стосується як державного, так комунального і приватного секторів, а також безхазяйного чи відумерлого майна.

Штраф передчасний: суд у Тячеві зупинив притягнення матері неповнолітнього до відповідальності

Суд нагадав поліції, що тілесні ушкодження вимагають не формального протоколу, а повноцінної оцінки ДТП.

В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]