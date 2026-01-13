В Киеве произошел сбой в работе пунктов мониторинга качества атмосферного воздуха из-за отключений электроэнергии

В КГГА заявили, что современные газоанализаторы и другие приборы требуют стабильного электропитания и соблюдения четких температурных режимов.

В результате длительных отключений электроснабжения, вызванных вражескими обстрелами, в столице фиксируются временные сбои в работе стационарных пунктов мониторинга качества атмосферного воздуха. Об этом сообщил Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

«Такие сбои связаны с низкими температурами, морозами и нестабильным энергоснабжением, которые влияют на работу высокочувствительного измерительного оборудования. Современные газоанализаторы и другие приборы требуют стабильного электропитания и соблюдения четких температурных режимов.

В условиях длительного обесточивания или нестабильных параметров электроснабжения оборудование может работать некорректно. В частности, приборы не всегда способны обеспечивать точные показатели качества воздуха, а частые вынужденные перезапуски негативно влияют на работу автономных станций. Это повышает риски технических сбоев отдельных узлов, нарушения работы внутреннего программного обеспечения и преждевременного выхода оборудования из строя», — говорится в заявлении.

В департаменте отмечают, что при длительном отсутствии электроснабжения получение данных о состоянии атмосферного воздуха может быть временно ограничено. В таких случаях информация в ежедневных отчетах может подаваться не в полном объеме либо временно отсутствовать.

«Специалисты осуществляют постоянное техническое сопровождение пунктов мониторинга и принимают все необходимые меры для как можно более быстрого восстановления стабильной работы оборудования», — добавили в заявлении.

