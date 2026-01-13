У Києві стався збій в роботі пунктів моніторингу якості атмосферного повітря через відключення електроенергії

У КМДА заявили, що сучасні газоаналізатори та інші прилади потребують стабільного електроживлення та дотримання чітких температурних режимів.

Фото: kyivcity.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Унаслідок тривалих відключень електропостачання, спричинених ворожими обстрілами, у столиці фіксуються тимчасові збої в роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря. Про це повідомив Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

«Такі збої пов’язані з низькими температурами, морозами та нестабільним енергопостачанням, які впливають на роботу високочутливого вимірювального обладнання. Сучасні газоаналізатори та інші прилади потребують стабільного електроживлення та дотримання чітких температурних режимів.

За умов тривалого знеструмлення або нестабільних параметрів електропостачання обладнання може працювати некоректно. Зокрема, прилади не завжди здатні забезпечувати точні показники якості повітря, а часті вимушені перезапуски негативно впливають на роботу автономних станцій. Це підвищує ризики технічних збоїв окремих вузлів, порушення роботи внутрішнього програмного забезпечення та передчасного виходу обладнання з ладу», - йдеться у заяві.

У департаменті зазначають, що за тривалої відсутності електропостачання отримання даних про стан атмосферного повітря може бути тимчасово обмеженим. У таких випадках інформація в щоденних звітах може подаватися не в повному обсязі або тимчасово бути відсутньою.

«Фахівці здійснюють постійний технічний супровід пунктів моніторингу та вживають усіх необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення стабільної роботи обладнання», - додали у заяві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.