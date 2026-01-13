  1. В Україні

У Києві стався збій в роботі пунктів моніторингу якості атмосферного повітря через відключення електроенергії

17:23, 13 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У КМДА заявили, що сучасні газоаналізатори та інші прилади потребують стабільного електроживлення та дотримання чітких температурних режимів.
У Києві стався збій в роботі пунктів моніторингу якості атмосферного повітря через відключення електроенергії
Фото: kyivcity.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Унаслідок тривалих відключень електропостачання, спричинених ворожими обстрілами, у столиці фіксуються тимчасові збої в роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря. Про це повідомив Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Такі збої пов’язані з низькими температурами, морозами та нестабільним енергопостачанням, які впливають на роботу високочутливого вимірювального обладнання. Сучасні газоаналізатори та інші прилади потребують стабільного електроживлення та дотримання чітких температурних режимів.

За умов тривалого знеструмлення або нестабільних параметрів електропостачання обладнання може працювати некоректно. Зокрема, прилади не завжди здатні забезпечувати точні показники якості повітря, а часті вимушені перезапуски негативно впливають на роботу автономних станцій. Це підвищує ризики технічних збоїв окремих вузлів, порушення роботи внутрішнього програмного забезпечення та передчасного виходу обладнання з ладу», - йдеться у заяві.

У департаменті зазначають, що за тривалої відсутності електропостачання отримання даних про стан атмосферного повітря може бути тимчасово обмеженим. У таких випадках інформація в щоденних звітах може подаватися не в повному обсязі або тимчасово бути відсутньою.

«Фахівці здійснюють постійний технічний супровід пунктів моніторингу та вживають усіх необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення стабільної роботи обладнання», - додали у заяві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ КМДА електроенергія відключення світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінімалка понад 12 тисяч і зростання прожиткового мінімуму: що пропонують у Верховній Раді на 2026 рік

Понад 126 млрд грн. знадобиться на реалізацію двох законопроєктів.

Нові правила гри у сфері житла, скасування Житлового кодексу та Закону про приватизацію житла: що насправді прийняла Верховна Рада

Документом пропонується запровадити облік усього житлового фонду України в Єдиній інформаційно-аналітичній житловій системі — це стосується як державного, так комунального і приватного секторів, а також безхазяйного чи відумерлого майна.

Штраф передчасний: суд у Тячеві зупинив притягнення матері неповнолітнього до відповідальності

Суд нагадав поліції, що тілесні ушкодження вимагають не формального протоколу, а повноцінної оцінки ДТП.

В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]