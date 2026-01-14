НАПК разъяснило действия декларанта в случае отказа родственника предоставить данные

При заполнении декларации есть определенный круг лиц, активы которых декларанты обязаны указать в документе.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило о ключевых правилах определения круга членов семьи, сведения о которых обязательно должны указываться в декларации. В НАПК подчеркивают, что ошибки в этом вопросе являются одними из самых распространенных во время декларирования.

Законодательство Украины определяет три основные категории членов семьи.

Муж или жена декларанта — даже если они проживают в разных городах или странах, но официально состоят в браке по состоянию на 31 декабря 2025 года, ее или его активы обязательно должны быть указаны в декларации.

Однако если по состоянию на 31 декабря отчетного года супруги декларанта развелись и проживали отдельно, то бывший муж или жена не считаются членами семьи декларанта независимо от того, сколько времени длился брак в этом периоде.

Аналогичный подход применяется в ситуации, если по состоянию на 31 декабря супруг умер или объявлен умершим.

Совершенно иной подход применяется, если бывшие супруги после развода совместно проживали и имели взаимные права и обязанности не менее 183 дней в течение года (подряд или совокупно) и/или в течение всего декабря. В этом случае они считаются членами семьи для целей декларирования, а значит активы обоих бывших супругов подлежат отражению в декларации за отчетный год.

В декларации указываются сведения об объектах декларирования, которыми декларант или члены его семьи владели или пользовались на конец отчетного периода (при условии, что право возникло не позднее начала декабря), либо не менее половины дней в течение отчетного года. Поэтому декларант должен указать объекты, принадлежавшие бывшему мужу или жене, которыми он владел или пользовался не менее половины отчетного периода, даже если на конец года такое лицо уже не является членом семьи.

Несовершеннолетние дети — дети декларанта, в том числе усыновленные, которым на конец отчетного периода еще не исполнилось 18 лет. В этом случае важно отметить, что даже если ребенок проживает с другим из родителей (например, после развода), он все равно считается членом семьи.

В случае достижения ребенком совершеннолетия он считается членом семьи декларанта, если совместно с ним проживал, был связан общим бытом и имел взаимные права и обязанности не менее 183 дней в течение 2025 года либо проживал вместе с декларантом 31 декабря 2025 года (при условии совместного проживания с начала декабря).

Аналогичный подход применяется и в отношении несовершеннолетнего ребенка от предыдущего брака мужа или жены декларанта, который не был усыновлен декларантом.

Другие лица, которые проживали совместно с декларантом с начала по 31 декабря 2025 года включительно либо проживали вместе не менее полугода (183 дня) в течение всего года и имели общий быт и взаимные права и обязанности.

Однако если у лица, которое проживает совместно с декларантом (например, совместно арендуют жилье), отсутствуют взаимные права и обязанности с ним — оно не является членом семьи декларанта для целей декларирования.

В НАПК также разъяснили, как действовать, если член семьи отказывается предоставить необходимые сведения. В таком случае декларант должен указать этот факт в декларации и внести всю известную ему информацию о таком лице.

