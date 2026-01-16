Украина по поручению правительства созывает «энергетический Рамштайн», — МИД

Италия направляет Украине бойлеры для наиболее пострадавших общин.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о сложной ситуации в энергетическом секторе вследствие массированных российских обстрелов и сообщил об активизации международной помощи для его стабилизации.

По словам главы МИД, во исполнение поручений Президента Владимира Зеленского украинская дипломатия работает с партнерами над привлечением дополнительных взносов для усиления энергосистемы. Уже на этой неделе Украина получила значительный пакет поддержки от Норвегии на сумму 200 млн долларов, который будет направлен на закупку газа и энергетического оборудования.

Сибига отметил, что в ближайшее время также ожидаются новые двусторонние пакеты энергетической помощи от других партнеров, а также дополнительные решения по усилению противовоздушной обороны.

«Ведь лучшая помощь энергосистеме Украины — это каждая российская ракета и дрон, которые не долетели до цели», — подчеркнул министр.

Кроме того, по поручению Премьер-министра Юлии Свириденко МИД совместно с Министерством энергетики готовит проведение «Энергетического Рамштайна», на котором Украина рассчитывает получить от союзников дополнительные финансовые взносы и конкретные обязательства.

Министр также сообщил о сотрудничестве с Европейским энергетическим сообществом по наполнению Фонда поддержки энергетики Украины и закупке оборудования. В частности, отметил Сибига, Италия направляет Украине промышленные бойлеры высокой мощности на сумму 1,85 млн евро для наиболее пострадавших общин.

По словам Сибиги, Украина задействует все международные механизмы — Механизм гражданской защиты ЕС, Энергетическую хартию и другие инструменты. Украинские дипломатические учреждения за рубежом получили поручение максимально мобилизовать донорскую поддержку для адресной помощи регионам, которые больше всего пострадали от российских атак.

