Україна на доручення уряду скликає «енергетичний Рамштайн», – МЗС

09:24, 16 січня 2026
Італія відправляє Україні бойлери для найбільш постраждалих громад.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про складну ситуацію в енергетичному секторі внаслідок масованих російських обстрілів та повідомив про активізацію міжнародної допомоги для його стабілізації.

За словами очільника МЗС, на виконання доручень Президента Володимира Зеленського українська дипломатія працює з партнерами над залученням додаткових внесків для посилення енергосистеми. Уже цього тижня Україна отримала значний пакет підтримки від Норвегія на суму 200 млн доларів, який буде спрямований на закупівлю газу та енергетичного обладнання.

Сибіга зазначив, що також найближчим часом очікуються нові двосторонні пакети енергетичної допомоги від інших партнерів, а також додаткові рішення щодо посилення протиповітряної оборони.

«Адже найкраща допомога енергосистемі України — це кожна російська ракета та дрон, які не долетіли до цілі», — наголосив міністр.

Крім того, за дорученням Прем’єр-міністерки Юлія Свириденко МЗС спільно з Міністерством енергетики готує проведення «Енергетичного Рамштайну», на якому Україна розраховує отримати від союзників додаткові фінансові внески та конкретні зобов’язання.

Міністр також повідомив про співпрацю з Європейським енергетичним співтовариством щодо наповнення Фонду підтримки енергетики України та закупівлі обладнання. Зокрема, вказав Сибіга, Італія відправляє Україні промислові бойлери високої потужності на суму 1,85 млн євро для найбільш постраждалих громад.

За словами Сибіги, Україна задіює всі міжнародні механізми — Механізм цивільного захисту ЄС, Енергетичну хартію та інші інструменти. Українські дипломатичні установи за кордоном отримали доручення максимально мобілізувати донорську підтримку для адресної допомоги регіонам, які найбільше постраждали від російських атак.

МЗС Україна війна відключення світла світло

