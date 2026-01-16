В Кассационном гражданском суде Верховного Суда избирают председателя суда — текстовая трансляция

КГС ВС выбирает нового председателя суда — это уже шестое голосование: «Судебно-юридическая газета» ведет текстовую трансляцию.

В пятницу, 16 января, Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда на собрании судей проводит уже шестую попытку избрания председателя суда. Предыдущие пять голосований, которые состоялись 4, 10, 17 и 28 ноября, а также 8 декабря, не дали результата — ни один из кандидатов не смог набрать необходимого количества голосов.

Необходимость повторного избрания руководителя КГС ВС возникла после того, как решением Высшего совета правосудия от 6 ноября 2025 года в отставку был уволен бывший председатель суда, судья Борис Гулько.

Таким образом, 16 января судьи Кассационного гражданского суда вновь возвращаются к вопросу избрания нового руководителя, который уже несколько месяцев подряд остается нерешенным.

11:35 Розпочато таємне голосування

11:31 Оголошено перерву на 5 хвилин

11:25 Свою агітаційну доповідь розпочала суддя Марина Червинська.

11:50 Затверджено склад членів лічильної комісії:

від Першої судової палати — Ганна Коломієць

від Другої судової палати — Павло Пархоменко

від Третьої судової палати — Ірина Литвиненко

11:15 Свою кандидатуру на посаду голови КЦС ВС висунула суддя Червинська Марина Євгеніївна.

Отже, затверджено лише одну кандидатуру.

11:15 Затверджено форму протоколу та бюлетеню для таємного голосування.

11:11 Затверджено порядок денний

11:10 Обрання секретаря зборів суддів – Сакару Наталію Юріївну.

11:08 Обрано головуючого зборів суддів КЦС ВС – суддю Ситнік Олену Миколаївну.

11:05 Розпочалися збори суддів КЦС ВС.

За списком 35 суддів, зареєстровані на засідання 33, відсутні – 2.

