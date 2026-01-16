В Кассационном гражданском суде Верховного Суда избирают председателя суда — текстовая трансляция
В пятницу, 16 января, Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда на собрании судей проводит уже шестую попытку избрания председателя суда. Предыдущие пять голосований, которые состоялись 4, 10, 17 и 28 ноября, а также 8 декабря, не дали результата — ни один из кандидатов не смог набрать необходимого количества голосов.
Необходимость повторного избрания руководителя КГС ВС возникла после того, как решением Высшего совета правосудия от 6 ноября 2025 года в отставку был уволен бывший председатель суда, судья Борис Гулько.
Таким образом, 16 января судьи Кассационного гражданского суда вновь возвращаются к вопросу избрания нового руководителя, который уже несколько месяцев подряд остается нерешенным.
«Судебно-юридическая газета» ведет текстовую трансляцию событий.
11:35 Розпочато таємне голосування
11:31 Оголошено перерву на 5 хвилин
11:25 Свою агітаційну доповідь розпочала суддя Марина Червинська.
11:50 Затверджено склад членів лічильної комісії:
від Першої судової палати — Ганна Коломієць
від Другої судової палати — Павло Пархоменко
від Третьої судової палати — Ірина Литвиненко
11:15 Свою кандидатуру на посаду голови КЦС ВС висунула суддя Червинська Марина Євгеніївна.
Отже, затверджено лише одну кандидатуру.
11:15 Затверджено форму протоколу та бюлетеню для таємного голосування.
11:11 Затверджено порядок денний
11:10 Обрання секретаря зборів суддів – Сакару Наталію Юріївну.
11:08 Обрано головуючого зборів суддів КЦС ВС – суддю Ситнік Олену Миколаївну.
11:05 Розпочалися збори суддів КЦС ВС.
За списком 35 суддів, зареєстровані на засідання 33, відсутні – 2.
