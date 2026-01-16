  1. В Україні
У Касаційному цивільному суді Верховного Суду обирають голову суду — текстова трансляція

11:07, 16 січня 2026
КЦС ВС обирає нового голову суду — це вже шосте голосування: «Судово-юридична газета» веде текстову трансляцію.
У п’ятницю, 16 січня, Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду на зборах суддів проводить уже шосту спробу обрання голови суду. Попередні п’ять голосувань, які відбулися 4, 10, 17 та 28 листопада, а також 8 грудня, не дали результату — жоден із кандидатів не зміг набрати необхідної кількості голосів.

Необхідність повторного обрання керівника КЦС ВС виникла після того, як рішенням Вищої ради правосуддя від 6 листопада 2025 року у відставку було звільнено колишнього голову суду, суддю Бориса Гулька.

Таким чином, 16 січня судді Касаційного цивільного суду знову повертаються до питання обрання нового очільника, яке вже кілька місяців поспіль залишається невирішеним.

«Судово-юридична газета» веде текстову трансляцію подій.

11:49 — Голосування завершено.

Оголошено протокол лічильної комісії, згідно з яким у голосуванні взяли участь 33 судді КЦС ВС.

За результатами таємного голосування кандидатуру Марини Червинської підтримали 27 суддів, не підтримали  – 6 суддів.

Отже, головою КЦС ВС строком на 4 роки з 16 січня обрано Марину Євгеніївну Червинську.

11:35 Розпочато таємне голосування

11:31 Оголошено перерву на 5 хвилин

11:25 Свою агітаційну доповідь розпочала суддя Марина Червинська.

11:50 Затверджено склад членів лічильної комісії:

від Першої судової палати — Ганна Коломієць

від Другої  судової палати — Павло Пархоменко

від Третьої судової палати — Ірина Литвиненко

11:15 Свою кандидатуру на посаду голови КЦС ВС висунула суддя Червинська Марина Євгеніївна.

Отже, затверджено лише одну кандидатуру.

11:15 Затверджено форму протоколу та бюлетеню для таємного голосування.

11:11 Затверджено порядок денний

11:10 Обрання секретаря зборів суддів – Сакару Наталію Юріївну.

11:08 Обрано головуючого зборів суддів КЦС ВС – суддю Ситнік Олену Миколаївну.

11:05 Розпочалися збори суддів КЦС ВС.

За списком 35 суддів, зареєстровані на засідання 33, відсутні – 2.

КЦС ВС

