«Судебно-юридическая газета» поздравляет Марину Червинскую с избранием председателем КГС ВС

12:09, 16 января 2026
Марина Червинская возглавила Кассационный гражданский суд Верховного Суда.
«Судебно-юридическая газета» поздравляет Марину Червинскую с избранием председателем КГС ВС
В пятницу, 16 января, Кассационный гражданский суд Верховного Суда на собрании судей с шестой попытки избрал нового председателя суда. По результатам тайного голосования председателем КГС ВС сроком на четыре года с 16 января избрана судья Марина Червинская.

В голосовании приняли участие 33 судьи. Кандидатуру Марины Червинской поддержали 27 судей, против высказались 6. Другие кандидатуры на должность не выдвигались.

Необходимость избрания председателя КГС ВС возникла после того, как решением ВСП от 6 ноября 2025 года в отставку был уволен предыдущий председатель суда — судья Борис Гулько. Пять предыдущих голосований (4, 10, 17 и 28 ноября, а также 8 декабря) результата не дали.

Редакция «Судебно-юридической газеты» поздравляет судью Марину Червинскую с избранием на должность председателя КГС ВС.

Желаем успехов в выполнении ответственной миссии, взвешенных управленческих решений, последовательности в отстаивании принципов верховенства права, а также эффективной работы суда в условиях сложных вызовов, стоящих перед судебной системой Украины.

