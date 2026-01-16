«Судово-юридична газета» вітає Марину Червинську з обранням головою КЦС ВС

Марина Червинська очолила Касаційний цивільний суд Верховного Суду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 16 січня, Касаційний цивільний суд Верховного Суду на зборах суддів із шостої спроби обрав нового голову суду. За результатами таємного голосування головою КЦС ВС строком на чотири роки з 16 січня обрано суддю Марина Червинська.

У голосуванні взяли участь 33 судді. Кандидатуру Марини Червинської підтримали 27 суддів, проти висловилися 6. Інших кандидатур на посаду не висували.

Потреба в обранні голови КЦС ВС виникла після того, як рішенням ВРП від 6 листопада 2025 року у відставку було звільнено попереднього голову суду — суддю Бориса Гулька. П’ять попередніх голосувань (4, 10, 17 та 28 листопада, а також 8 грудня) результату не дали.

Редакція «Судово-юридичної газети» вітає суддю Марину Червинську з обранням на посаду голови КЦС ВС.

Бажаємо успіхів у виконанні відповідальної місії, зважених управлінських рішень, послідовності у відстоюванні принципів верховенства права, а також ефективної роботи суду в умовах складних викликів, що стоять перед судовою системою України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.