  1. В Украине

Авто старше 5 лет: нужно ли юридическим лицам платить транспортный налог

23:50, 16 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Налог уплачивается только до месяца, в котором автомобилю исполняется пять лет.
Авто старше 5 лет: нужно ли юридическим лицам платить транспортный налог
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Государственной налоговой службы в Одесской области предоставило разъяснение относительно уплаты транспортного налога юридическими лицами в случае, когда легковой автомобиль достигает пятилетнего возраста в течение отчётного года.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В налоговой напоминают: в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины плательщиками транспортного налога являются как физические, так и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые владеют зарегистрированными в Украине легковыми автомобилями, подлежащими налогообложению.

Какие автомобили подлежат транспортному налогу

Объектом налогообложения считаются легковые автомобили:

  • с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно);
  • среднерыночная стоимость которых превышает 375 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего налогового года.

Именно такие транспортные средства подпадают под действие транспортного налога.

Кто и когда подаёт декларацию

Юридические лица самостоятельно исчисляют сумму транспортного налога по состоянию на 1 января отчётного года. Не позднее 20 февраля они обязаны подать в контролирующий орган по месту регистрации автомобиля декларацию по транспортному налогу. Годовая сумма налога в декларации распределяется равными частями поквартально.

Что меняется после истечения пяти лет

Если легковой автомобиль достигает пятилетнего возраста в течение отчётного года, налог уплачивается не за весь год, а только за период:

  • с 1 января отчётного года;
  • до начала месяца, следующего за месяцем, в котором автомобилю исполнилось пять лет.

Таким образом, после достижения автомобилем пятилетнего возраста обязанность по уплате транспортного налога прекращается с следующего месяца.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС налоги автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Максимальная дневная ставка по кредитам может снизиться почти в 4 раза — законопроект

Депутаты предлагают ограничить дневную процентную ставку по потребительским кредитам, чтобы снизить финансовую нагрузку на заемщиков.

БЕБ может получить доступ к использованию специальных радиочастот: в Раде готовят изменения в закон

Законопроект позволит БЕБ пользоваться полосами радиочастот специального пользования на безвозмездной основе.

Отсрочка на 12 месяцев для контрактников: законопроект готовят к повторному второму чтению

Проєкт закона направили в Комитет для доработки.

В Раде хотят определить пределы участия Первого заместителя и заместителя Председателя ВР в ВСК

Первый заместитель и заместитель Председателя Верховной Рады смогут одновременно быть членами не более двух временных следственных комиссий.

Электронное землеустройство и конфискация земель: Комитет рекомендует законопроект, который частично перепишет земельное законодательство

Аграрный комитет Верховной Рады одобрил законопроект о цифровизации землеустройства и новых подходах к конфискации и продаже земельных участков.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]