Авто старше 5 лет: нужно ли юридическим лицам платить транспортный налог

Налог уплачивается только до месяца, в котором автомобилю исполняется пять лет.

Главное управление Государственной налоговой службы в Одесской области предоставило разъяснение относительно уплаты транспортного налога юридическими лицами в случае, когда легковой автомобиль достигает пятилетнего возраста в течение отчётного года.

В налоговой напоминают: в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины плательщиками транспортного налога являются как физические, так и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые владеют зарегистрированными в Украине легковыми автомобилями, подлежащими налогообложению.

Какие автомобили подлежат транспортному налогу

Объектом налогообложения считаются легковые автомобили:

с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно);

среднерыночная стоимость которых превышает 375 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего налогового года.

Именно такие транспортные средства подпадают под действие транспортного налога.

Кто и когда подаёт декларацию

Юридические лица самостоятельно исчисляют сумму транспортного налога по состоянию на 1 января отчётного года. Не позднее 20 февраля они обязаны подать в контролирующий орган по месту регистрации автомобиля декларацию по транспортному налогу. Годовая сумма налога в декларации распределяется равными частями поквартально.

Что меняется после истечения пяти лет

Если легковой автомобиль достигает пятилетнего возраста в течение отчётного года, налог уплачивается не за весь год, а только за период:

с 1 января отчётного года;

до начала месяца, следующего за месяцем, в котором автомобилю исполнилось пять лет.

Таким образом, после достижения автомобилем пятилетнего возраста обязанность по уплате транспортного налога прекращается с следующего месяца.

