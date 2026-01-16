Авто старше 5 лет: нужно ли юридическим лицам платить транспортный налог
Главное управление Государственной налоговой службы в Одесской области предоставило разъяснение относительно уплаты транспортного налога юридическими лицами в случае, когда легковой автомобиль достигает пятилетнего возраста в течение отчётного года.
В налоговой напоминают: в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины плательщиками транспортного налога являются как физические, так и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые владеют зарегистрированными в Украине легковыми автомобилями, подлежащими налогообложению.
Какие автомобили подлежат транспортному налогу
Объектом налогообложения считаются легковые автомобили:
- с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно);
- среднерыночная стоимость которых превышает 375 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего налогового года.
Именно такие транспортные средства подпадают под действие транспортного налога.
Кто и когда подаёт декларацию
Юридические лица самостоятельно исчисляют сумму транспортного налога по состоянию на 1 января отчётного года. Не позднее 20 февраля они обязаны подать в контролирующий орган по месту регистрации автомобиля декларацию по транспортному налогу. Годовая сумма налога в декларации распределяется равными частями поквартально.
Что меняется после истечения пяти лет
Если легковой автомобиль достигает пятилетнего возраста в течение отчётного года, налог уплачивается не за весь год, а только за период:
- с 1 января отчётного года;
- до начала месяца, следующего за месяцем, в котором автомобилю исполнилось пять лет.
Таким образом, после достижения автомобилем пятилетнего возраста обязанность по уплате транспортного налога прекращается с следующего месяца.
