Авто старше 5 років: чи треба юрособам сплачувати транспортний податок
Головне управління Державної податкової служби в Одеській області надало роз’яснення щодо сплати транспортного податку юридичними особами у випадку, коли легковий автомобіль досягає п’ятирічного віку протягом звітного року.
У податковій нагадують: відповідно до норм Податкового кодексу України платниками транспортного податку є як фізичні, так і юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які володіють зареєстрованими в Україні легковими автомобілями, що підлягають оподаткуванню.
Які авто підлягають транспортному податку
Об’єктом оподаткування вважаються легкові автомобілі:
- з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно);
- середньоринкова вартість яких перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного податкового року.
Саме такі транспортні засоби підпадають під дію транспортного податку.
Хто і коли подає декларацію
Юридичні особи самостійно обчислюють суму транспортного податку станом на 1 січня звітного року. Не пізніше 20 лютого вони зобов’язані подати до контролюючого органу за місцем реєстрації автомобіля декларацію з транспортного податку. Річна сума податку в декларації розподіляється рівними частинами поквартально.
Що змінюється після спливу п’яти років
Якщо легковий автомобіль досягає п’ятирічного віку протягом звітного року, податок сплачується не за весь рік, а лише за період:
- з 1 січня звітного року
- до початку місяця, наступного за місяцем, у якому автомобілю виповнилося п’ять років.
Таким чином, після досягнення авто п’ятирічного віку обов’язок зі сплати транспортного податку припиняється з наступного місяця.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.