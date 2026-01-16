Авто старше 5 років: чи треба юрособам сплачувати транспортний податок

Податок сплачується лише до місяця, в якому автомобілю виповнюється п’ять років.

Головне управління Державної податкової служби в Одеській області надало роз’яснення щодо сплати транспортного податку юридичними особами у випадку, коли легковий автомобіль досягає п’ятирічного віку протягом звітного року.

У податковій нагадують: відповідно до норм Податкового кодексу України платниками транспортного податку є як фізичні, так і юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які володіють зареєстрованими в Україні легковими автомобілями, що підлягають оподаткуванню.

Які авто підлягають транспортному податку

Об’єктом оподаткування вважаються легкові автомобілі:

з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно);

середньоринкова вартість яких перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного податкового року.

Саме такі транспортні засоби підпадають під дію транспортного податку.

Хто і коли подає декларацію

Юридичні особи самостійно обчислюють суму транспортного податку станом на 1 січня звітного року. Не пізніше 20 лютого вони зобов’язані подати до контролюючого органу за місцем реєстрації автомобіля декларацію з транспортного податку. Річна сума податку в декларації розподіляється рівними частинами поквартально.

Що змінюється після спливу п’яти років

Якщо легковий автомобіль досягає п’ятирічного віку протягом звітного року, податок сплачується не за весь рік, а лише за період:

з 1 січня звітного року

до початку місяця, наступного за місяцем, у якому автомобілю виповнилося п’ять років.

Таким чином, після досягнення авто п’ятирічного віку обов’язок зі сплати транспортного податку припиняється з наступного місяця.

