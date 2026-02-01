В Украине завершили ремонт линии соединения с Молдовой – дополнительно 500 МВт для Юга

Министр энергетики сообщил о наращивании мощностей и планах по внедрению когенерационных установок.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ремонт высоковольтной линии, соединяющей Украину с Молдовой, завершился в ночь на воскресенье в 2:00. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль после заседания штаба по стабилизации энергетической ситуации.

По его словам, ремонт добавляет 500 МВт мощности для стабилизации энергоснабжения южных регионов Украины. Министр подчеркнул местным и областным властям необходимость ускорить восстановление света и теплоснабжения в связи с сильными морозами.

Шмыгаль также сообщил об ускорении запуска когенерационных установок. Так, в Киевской области вчера ввели в работу установку на 1,5 МВт, а завтра ожидается запуск еще 1 МВт. Всего за январь регион получил около 4,5 МВт дополнительных мощностей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.