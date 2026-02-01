В Україні завершили ремонт лінії з’єднання з Молдовою – додатково 500 МВт для Півдня

Міністр енергетики повідомив про нарощення потужностей і плани з впровадження когенераційних установок.

Ремонт високовольтної лінії, що з’єднує Україну з Молдовою, завершився у ніч на неділю о 2:00. Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль після засідання штабу зі стабілізації енергетичної ситуації.

За його словами, ремонт додає 500 МВт потужності для стабілізації енергопостачання південних регіонів України. Міністр наголосив місцевій та обласній владі на необхідності прискорити відновлення світла та теплопостачання у зв’язку із сильними морозами.

Шмигаль також повідомив про прискорення запуску когенераційних установок. Так, у Київській області вчора ввели в роботу установку на 1,5 МВт, а завтра очікується запуск ще 1 МВт. Загалом за січень регіон отримав близько 4,5 МВт додаткових потужностей.

