РФ сорвала энергетическое перемирие: Украина будет контактировать с американской стороной — Зеленский

15:50, 3 февраля 2026
Удары произошли несмотря на договоренности и призыв Трампа воздержаться от атак.
Украина будет обращаться к Соединенным Штатам из-за нарушения Россией договоренностей относительно энергетического перемирия. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, комментируя ночные атаки РФ на энергетическую и критическую инфраструктуру.

По словам Главы государства, российская сторона проигнорировала призыв президента США воздержаться от ударов по энергетическим объектам на период работы переговорных команд.

«В этой войне россияне снова пренебрегли усилиями американской стороны. Было обращение президента США воздержаться от ударов по энергетической и по критической инфраструктуре, как вы об этом знаете, на время встречи наших переговорных команд…. Фактически это (энергетическое перемирие – ред.) началось в ночь на пятницу и в ночь на сегодня россияне, на наш взгляд, нарушили обещание. То есть либо россияне теперь считают, что в неделе не полные четыре дня, либо они реально делают ставку на войну», — сказал Зеленский во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве.

Президент также обратил внимание на масштаб ракетной атаки в ночь на вторник, назвав ее антирекордной по количеству примененной баллистики. По его данным, противник выпустил 28 крылатых ракет и 43 ракеты разных типов, которые движутся по баллистической траектории и могут быть перехвачены только системами Patriot.

«Все видят погоду, самые сложные дни, самые холодные дни этой зимы сейчас, и именно удары — по инфраструктуре, прежде всего по энергетике, чтобы лишить людей возможности иметь электроэнергию, отопление, лишить людей тепла и устроить блэкауты. Это настоящее отношение России к тому, что происходит. Мы будем контактировать с американской стороной по этому поводу», — подчеркнул Глава государства.

США Владимир Зеленский обстрел

