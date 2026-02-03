  1. В Україні

РФ зірвала енергетичне перемир’я: Україна контактуватиме з американською стороною — Зеленський

15:50, 3 лютого 2026
Удари відбулися попри домовленості та заклик Трампа утриматися від атак.
Україна звертатиметься до Сполучених Штатів через порушення Росією домовленостей щодо енергетичного перемир’я. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, коментуючи нічні атаки РФ на енергетичну та критичну інфраструктуру.

За словами Глави держави, російська сторона проігнорувала заклик президента США утриматися від ударів по енергетичних об’єктах на період роботи переговорних команд.

«В цій війні росіяни знов знехтували зусилля американської сторони. Було прохання президента США утриматися від ударів по енергетичній та по критичній інфраструктурі, як ви про це знаєте, на час зустрічі наших переговорних команд…. Фактично це (енергетичне перемир’я – ред.) почалося в ніч на п’ятницю і в ніч на сьогодні росіяни, на наш погляд, порушили обіцянку. Тобто або росіяни тепер вважають, що в тижні не повні чотири дні або вони реально роблять ставку на війну», — сказав Зеленський під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві.

Президент також звернув увагу на масштаб ракетної атаки у ніч на вівторок, назвавши її антирекордною за кількістю застосованої балістики. За його даними, ворог випустив 28 крилатих ракет і 43 ракети різних типів, які рухаються за балістичною траєкторією та можуть бути перехоплені лише системами Patriot.

«Всі бачать погоду, найбільш складні дні, найбільш холодні дні цієї зими зараз, і саме удари - по інфраструктурі, передусім по енергетиці, щоб позбавити людей можливості мати електрику, опалення, позбавити людей тепла і влаштувати блекаути. Це справжнє ставлення Росії до цього, що відбувається. Ми будемо контактувати з американською стороною щодо цього», — наголосив Глава держави.

США Володимир Зеленський обстріл

