Одна ошибка — задержка выплат: украинцам напомнили об обновлении данных в Реестре застрахованных лиц
Реестр застрахованных лиц — один из ключевых государственных информационных ресурсов Украины, от которого напрямую зависит доступ граждан к пенсиям и социальным выплатам. Именно из этого реестра берут данные для назначения пенсий, всех видов государственной социальной помощи, субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.
В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области подчеркивают: актуальность персональной информации в Реестре застрахованных лиц критически важна. Ошибки или устаревшие сведения могут стать причиной задержек или осложнений при оформлении выплат.
Как проверить свои данные
Каждое застрахованное лицо имеет возможность самостоятельно просмотреть информацию о себе через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Онлайн-доступ позволяет быстро проверить, корректно ли указаны идентификационный код, дата рождения, паспортные данные, адрес места проживания и другие важные сведения.
Что делать, если обнаружили ошибку
В случае выявления неточностей или изменений в персональных данных необходимо подать анкету для внесения изменений в Реестр застрахованных лиц. К заявлению следует добавить документы, подтверждающие корректировку, — паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, свидетельство о браке или другие соответствующие документы.
Подать анкету можно двумя способами:
- лично — обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда;
- дистанционно — через вебпортал электронных услуг ПФУ.
Специалисты советуют не откладывать проверку: своевременное обновление данных в Реестре застрахованных лиц — это гарантия бесперебойного получения пенсий, субсидий и других видов государственной поддержки.
