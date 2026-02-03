Одна ошибка — задержка выплат: украинцам напомнили об обновлении данных в Реестре застрахованных лиц

В Пенсионном фонде объяснили, как проверить и при необходимости обновить персональные данные в Реестре застрахованных лиц.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Реестр застрахованных лиц — один из ключевых государственных информационных ресурсов Украины, от которого напрямую зависит доступ граждан к пенсиям и социальным выплатам. Именно из этого реестра берут данные для назначения пенсий, всех видов государственной социальной помощи, субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области подчеркивают: актуальность персональной информации в Реестре застрахованных лиц критически важна. Ошибки или устаревшие сведения могут стать причиной задержек или осложнений при оформлении выплат.

Как проверить свои данные

Каждое застрахованное лицо имеет возможность самостоятельно просмотреть информацию о себе через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Онлайн-доступ позволяет быстро проверить, корректно ли указаны идентификационный код, дата рождения, паспортные данные, адрес места проживания и другие важные сведения.

Что делать, если обнаружили ошибку

В случае выявления неточностей или изменений в персональных данных необходимо подать анкету для внесения изменений в Реестр застрахованных лиц. К заявлению следует добавить документы, подтверждающие корректировку, — паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, свидетельство о браке или другие соответствующие документы.

Подать анкету можно двумя способами:

лично — обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда;

дистанционно — через вебпортал электронных услуг ПФУ.

Специалисты советуют не откладывать проверку: своевременное обновление данных в Реестре застрахованных лиц — это гарантия бесперебойного получения пенсий, субсидий и других видов государственной поддержки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.