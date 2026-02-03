Одна помилка — затримка виплат: українцям нагадали про оновлення даних в Реєстрі застрахованих осіб

У Пенсійному фонді пояснили, як перевірити та за потреби оновити персональні данів Реєстрі застрахованих осіб.

Реєстр застрахованих осіб — один із ключових державних інформаційних ресурсів України, від якого напряму залежить доступ громадян до пенсій і соціальних виплат. Саме з цього реєстру беруть дані для призначення пенсій, усіх видів державної соціальної допомоги, субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Закарпатській області наголошують: актуальність персональної інформації в Реєстрі застрахованих осіб критично важлива. Помилки або застарілі відомості можуть стати причиною затримок чи ускладнень під час оформлення виплат.

Як перевірити свої дані

Кожна застрахована особа має змогу самостійно переглянути інформацію про себе через вебпортал електронних послуг Пенсійний фонд України. Онлайн-доступ дозволяє швидко перевірити, чи коректно зазначені ідентифікаційний код, дата народження, паспортні дані, адреса проживання та інші важливі відомості.

Що робити, якщо знайшли помилку

У разі виявлення неточностей або змін у персональних даних необхідно подати анкету для внесення змін до Реєстру застрахованих осіб. До заяви слід додати документи, що підтверджують коригування — паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідоцтво про шлюб або інші відповідні документи.

Подати анкету можна двома способами:

особисто — звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду;

дистанційно — через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Фахівці радять не відкладати перевірку: своєчасне оновлення даних у Реєстрі застрахованих осіб — це гарантія безперебійного отримання пенсій, субсидій та інших видів державної підтримки.

