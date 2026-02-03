  1. В Україні
  2. / Суспільство

Одна помилка — затримка виплат: українцям нагадали про оновлення даних в Реєстрі застрахованих осіб

20:00, 3 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Пенсійному фонді пояснили, як перевірити та за потреби оновити персональні данів Реєстрі застрахованих осіб.
Одна помилка — затримка виплат: українцям нагадали про оновлення даних в Реєстрі застрахованих осіб
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Реєстр застрахованих осіб — один із ключових державних інформаційних ресурсів України, від якого напряму залежить доступ громадян до пенсій і соціальних виплат. Саме з цього реєстру беруть дані для призначення пенсій, усіх видів державної соціальної допомоги, субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Закарпатській області наголошують: актуальність персональної інформації в Реєстрі застрахованих осіб критично важлива. Помилки або застарілі відомості можуть стати причиною затримок чи ускладнень під час оформлення виплат.

Як перевірити свої дані

Кожна застрахована особа має змогу самостійно переглянути інформацію про себе через вебпортал електронних послуг Пенсійний фонд України. Онлайн-доступ дозволяє швидко перевірити, чи коректно зазначені ідентифікаційний код, дата народження, паспортні дані, адреса проживання та інші важливі відомості.

Що робити, якщо знайшли помилку

У разі виявлення неточностей або змін у персональних даних необхідно подати анкету для внесення змін до Реєстру застрахованих осіб. До заяви слід додати документи, що підтверджують коригування — паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідоцтво про шлюб або інші відповідні документи.

Подати анкету можна двома способами:

  • особисто — звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду;
  • дистанційно — через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Фахівці радять не відкладати перевірку: своєчасне оновлення даних у Реєстрі застрахованих осіб — це гарантія безперебійного отримання пенсій, субсидій та інших видів державної підтримки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд ПФУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дотримання принципу колегіальності та кворуму – єдина умова легітимності рішень Тимчасових слідчих комісій

Відсутність кворуму та конфлікт інтересів: Комітет ВРУ роз’яснив підстави для оскарження рішень ТСК.

КАСУ доповнять спеціальними нормами для звернень в суд органів державного нагляду

Проект закону № 14030 встановлює спеціальну процедуру для позовів органів державного нагляду про застосування заходів реагування та забезпечення доступу до перевірки, з чітко визначеним переліком підстав.

Кабмін визначив особливий порядок закупівлі критичного енергообладнання до кінця 2026 року

Ліміт на збільшення ціни одиниці товару та новий механізм купівлі генераторів без відкритих торгів: нові правила публічних закупівель.

Верховний Суд поставив під сумнів доведеність умислу у справі про носіння кастета

Суд касаційної інстанції визнав необґрунтованим вирок щодо носіння кастета, придбаного як сувенір, і направив справу на новий розгляд.

Польський державний банк офіційно зайде в Україну: Рада знову розглядає ратифікацію угоди

Польський Bank Gospodarstwa Krajowego може офіційно отримати право на діяльність в Україні.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]