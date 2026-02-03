  1. В Украине

Командир батареи наехал на пешехода и скрылся – ГБР сообщило о подозрении

17:39, 3 февраля 2026
Командиру батареи сообщили о подозрении, суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.
Фото: ГБР
Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении командиру батареи одной из воинских частей Ровенской области, который стал участником смертельного дорожно-транспортного происшествия и оставил потерпевшего без помощи. Об этом сообщили в ГБР.

По данным следствия, авария произошла вечером 29 января на автодороге вблизи села Шубки Ровенского района. По данным следствия, военнослужащий, управляя служебным автомобилем, совершил наезд на пешехода, который двигался по обочине. В результате ДТП 25-летний мужчина получил телесные повреждения, от которых впоследствии скончался. Тело погибшего обнаружили только утром 30 января. Для установления точного времени и причины смерти назначены соответствующие экспертизы.

После наезда водитель покинул место происшествия, не вызвал скорую помощь и не проверил состояние пострадавшего. В тот же день правоохранители обнаружили автомобиль с характерными повреждениями и установили личность водителя.

Военному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее гибель потерпевшего, а также по ч. 1 ст. 135 УК Украины — оставление в опасности. Санкция статей предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

военные ГБР подозреваемый

