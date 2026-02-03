Командиру батареї наїхав на пішохода і втік – ДБР повідомило про підозру

Командиру батареї повідомили про підозру, суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою.

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру командиру батареї однієї з військових частин Рівненської області, який став учасником смертельної дорожньо-транспортної пригоди та залишив потерпілого без допомоги. Про це розповіли в ДБР.

За даними слідства, аварія сталася ввечері 29 січня на автодорозі поблизу села Шубків Рівненського району. За даними слідства, військовослужбовець, керуючи службовим автомобілем, здійснив наїзд на пішохода, який рухався узбіччям. Унаслідок ДТП 25-річний чоловік зазнав тілесних ушкоджень, від яких згодом помер. Тіло загиблого виявили лише вранці 30 січня. Для встановлення точного часу та причини смерті призначено відповідні експертизи.

Після наїзду водій залишив місце події, не викликав швидку допомогу та не перевірив стан потерпілого. Того ж дня правоохоронці виявили автомобіль із характерними пошкодженнями та встановили особу водія.

Військовому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України — порушення правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель потерпілого, а також за ч. 1 ст. 135 КК України — залишення в небезпеці. Санкція статей передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

