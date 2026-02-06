  1. В Украине

Иностранная компания в собственности мужа: возникают ли налоговые обязанности у жены

07:36, 6 февраля 2026
Налоговая пояснила, в каких случаях жена не должна подавать уведомление и отчет.
Налоговая служба разъяснила для бизнеса вопрос: считается ли жена контролирующим лицом контролируемой иностранной компании (КИК) и обязана ли она подавать Уведомление и Отчет о КИК, если ее муж владеет 100% корпоративных прав иностранной компании.

Речь идет о ситуации, когда муж — физическое лицо, резидент Украины — является единственным владельцем иностранной компании и официально признает себя ее контролирующим лицом (контролером КИК).

Ключевая позиция налоговиков

Налоговая служба подчеркивает: физическое лицо — резидент Украины не признается контролирующим лицом КИК, если его владение долей является прямым или опосредованным, но другое физическое лицо — резидент Украины признает себя контролером в размере 100% и несет полный обязательство по налогообложению скорректированной прибыли такой компании.

Иначе говоря, если муж берет на себя статус контролирующего лица КИК в полном объеме, жена автоматически не приобретает такого статуса.

Когда возникает обязанность подачи Уведомления о КИК

Налоговый кодекс Украины предусматривает: резиденты обязаны уведомлять контролирующий орган о каждом приобретении или отчуждении доли в иностранном юридическом лице, а также о начале или прекращении фактического контроля, если это приводит к признанию лица контролером КИК.

Такое Уведомление подается в течение 60 дней с даты соответствующего события. Форма и порядок его подачи утверждены приказом Министерства финансов Украины №512 от 22 сентября 2021 года.

Однако эта обязанность возникает только у контролирующего лица.

Отчет о КИК: кто и когда подает

Отчет о контролируемых иностранных компаниях подается контролирующими лицами одновременно с годовой декларацией о имущественном состоянии и доходах или декларацией по налогу на прибыль. Документ подается в электронной форме с соблюдением требований законодательства об электронных документах и идентификации.

К Отчету в обязательном порядке прилагаются надлежащим образом заверенные копии финансовой отчетности КИК, которые подтверждают размер ее прибыли за отчетный год. Порядок заполнения Отчета утвержден приказом Минфина №254 от 25 августа 2022 года.

Вывод для налогоплательщиков

Если муж, который владеет 100% корпоративных прав иностранной компании, официально признает себя контролирующим лицом КИК, то:

  • жена не считается контролирующим лицом;
  • у нее отсутствует обязанность подавать Уведомление о КИК;
  • у нее отсутствует обязанность подачи Отчета о КИК.

налоговая ГНС налоги

