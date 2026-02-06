Іноземна компанія у власності чоловіка: чи виникають податкові обов’язки у дружини

Податкова пояснила, у яких випадках дружина не повинна подавати повідомлення та звіт.

Податкова служба роз’яснила для бізнесу питання: чи вважається дружина контролюючою особою контрольованої іноземної компанії (КІК) і чи повинна вона подавати Повідомлення та Звіт про КІК, якщо її чоловік володіє 100% корпоративних прав іноземної компанії.

Йдеться про ситуацію, коли чоловік — фізична особа, резидент України — є єдиним власником іноземної компанії та офіційно визнає себе її контролюючою особою (контролером КІК).

Ключова позиція податківців

Податкова служба наголошує: фізична особа — резидент України не визнається контролюючою особою КІК, якщо її володіння часткою є прямим або опосередкованим, але інша фізична особа — резидент України визнає себе контролером у розмірі 100% та несе повний обов’язок із оподаткування скоригованого прибутку такої компанії.

Інакше кажучи, якщо чоловік бере на себе статус контролюючої особи КІК у повному обсязі, дружина автоматично не набуває такого статусу.

Коли виникає обов’язок подання Повідомлення про КІК

Податковий кодекс України передбачає: резиденти зобов’язані повідомляти контролюючий орган про кожне набуття або відчуження частки в іноземній юридичній особі, а також про початок або припинення фактичного контролю, якщо це призводить до визнання особи контролером КІК.

Таке Повідомлення подається протягом 60 днів з дати відповідної події. Форма та порядок його подання затверджені наказом Міністерства фінансів України №512 від 22 вересня 2021 року.

Однак цей обов’язок виникає лише у контролюючої особи.

Звіт про КІК: хто і коли подає

Звіт про контрольовані іноземні компанії подається контролюючими особами одночасно з річною декларацією про майновий стан і доходи або декларацією з податку на прибуток. Документ подається в електронній формі з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та ідентифікацію.

До Звіту обов’язково додаються належним чином завірені копії фінансової звітності КІК, які підтверджують розмір її прибутку за звітний рік. Порядок заповнення Звіту затверджений наказом Мінфіну №254 від 25 серпня 2022 року.

Висновок для платників податків

Якщо чоловік, який володіє 100% корпоративних прав іноземної компанії, офіційно визнає себе контролюючою особою КІК, то:

дружина не вважається контролюючою особою;

у неї немає обов’язку подавати Повідомлення про КІК;

у неї відсутній обов’язок подання Звіту про КІК.

