  1. В Украине

5 лютого во всех регионах будут применяться графики отключений света — Укрэнерго

19:52, 4 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
5 лютого во всех регионах будут применяться графики отключений света — Укрэнерго
Фото: freepik.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 5 февраля, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Об этом сообщило «Укрэнерго».

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

«Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — заявили в «Укрэнерго».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

электроэнергия отключение света Укрэнерго графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине могут разрешить брак с 14 лет: какие изменения готовят в Гражданском кодексе

Проект нового Гражданского кодекса предлагает снижение брачного возраста до 14 лет в исключительных случаях.

Финмониторинг без бюрократии: Нотариальная палата разъяснила, от каких обязанностей освобождены нотариусы

Должен ли нотариус назначать ответственным за финмониторинг и проходить специализированное обучение каждые три года

Права на изобретения больше не «серая зона»: новый закон изменил подход к распределению авторских прав

С 1 февраля в Украине действуют новые правила для всех, кто создает интеллектуальные продукты на работе или во время военной службы.

Пол года неопределенности: как сохранить жизнеспособность бизнеса после смерти одного из участников

Наследование корпоративных прав 2026: новые позиции Верховного Суда и институт управляющего наследством.

Служебное жильё больше не будет передаваться в собственность: кому оставят право на приватизацию

Закон предусматривает новые механизмы поддержки строительства, приобретения и аренды жилья, а также расширение программы «єОселя».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]