  1. В Украине

В 2025 году было взыскано 16,24 млрд грн алиментов — Минюст

21:20, 5 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Всего в 2025 году на исполнении органов ГИС находилось более 2,6 млн исполнительных документов.
В 2025 году было взыскано 16,24 млрд грн алиментов — Минюст
Фото: prostir.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины подвело итоги работы Государственной исполнительной службы в 2025 году.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что в течение прошлого года в органах Государственной исполнительной службы подлежало исполнению 5 412 156 исполнительных документов на сумму 1 608 837 308 358 грн. Было завершено 2 767 037 исполнительных документов, что составляет 51,1% от общего количества дел, находившихся на исполнении.

Таким образом, органы ГИС повысили эффективность принудительного исполнения судебных решений по сравнению с 2024 годом. Напомним, в 2024 году подлежало исполнению 5 392 311 исполнительных документов, из которых было завершено 2 580 110, то есть 47,9% от общего количества.

Фактически в 2025 году было исполнено 1 857 069 исполнительных документов — 34,3% от всех подлежавших исполнению, — и всего взыскано 17 174 386 967 грн. Тогда как в 2024 году было исполнено 1 712 688 исполнительных документов — 31,8% от общего массива.

В государственный бюджет в течение 2025 года государственными исполнителями было взыскано 9 092 390 244 грн, из них исполнительного сбора — 2 071 733 312 грн. В 2024 году по результатам работы органов ГИС в госбюджет было взыскано 7 244 629 682 грн, из них исполнительного сбора — 1 933 376 475 грн.

Отдельно по исполнительным документам о взыскании алиментов, которые относятся к периодическим платежам, органами Государственной исполнительной службы в течение 2025 года было взыскано 16 243 100 408 грн. В 2024 году этот показатель составлял 12 295 263 672 грн.

«По состоянию на конец 2025 года на исполнении органов ГИС находилось 2 637 324 исполнительных документа, что свидетельствует о стабильно высокой нагрузке на систему принудительного исполнения решений. В 481 органе ГИС работают 3 054 государственных исполнителя. Таким образом, средняя нагрузка в 2025 году составляла 1 805 исполнительных документов на одного государственного исполнителя», — добавили в Минюсте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

алименты минюст

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Реформа реализации санкционных авто: Верховная Рада инициирует новый механизм продажи Фондом госимущества и АРМА

Продажа по сниженной цене: новый закон о санкционных активах может оставить бюджет без таможенных платежей.

Суд предоставляет лишь право на брак в 16 лет: несовершеннолетняя сама решает, воспользоваться им или нет

Суд не автоматически разрешает несовершеннолетним вступать в брак — каждый случай рассматривается отдельно, оценивая, готов ли ребёнок к браку и соответствует ли он его интересам

Формальная ошибка как процессуальный барьер: Верховный Суд о пределах доступа к кассации

ВС вернул жалобу из-за отсутствия подтверждения уплаты судебного сбора и надлежащего оформления.

Для граждан, потерявших документы из-за войны, упростят подтверждение страхового стажа

Тысячи украинцев, потерявших документы из-за войны, ликвидации предприятий или временной оккупации территорий, смогут по упрощенной процедуре подтвердить свой трудовой стаж для получения пенсии.

Комитет Ради признал законопроекты о дисциплинарной ответственности судей такими, что не противоречат требованиям ЕС

Законопроекты о дисциплинарной ответственности судей будут доработаны с учетом выводов Венецианской комиссии

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]