  1. В Україні

У 2025 році було стягнуто 16,24 млрд грн аліментів — Мін’юст

21:20, 5 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Загалом у 2025 році на виконанні органів ДВС перебувало понад 2,6 млн виконавчих документів.
У 2025 році було стягнуто 16,24 млрд грн аліментів — Мін’юст
Фото: prostir.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції України підбило підсумки роботи Державної виконавчої служби у 2025 році.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначається, що протягом минулого року в органах Державної виконавчої служби підлягало виконанню 5 412 156 виконавчих документів на суму 1 608 837 308 358 грн. Було завершено 2 767 037 виконавчих документів, що становить 51,1% від загальної кількості справ, які перебували на виконанні.

Таким чином, органи ДВС підвищили ефективність примусового виконання судових рішень у порівнянні із 2024 роком. Мін’юст нагадує, у 2024-му підлягало виконанню 5 392 311 виконавчих документів і з них було завершено 2 580 110, тобто 47,9% від загальної кількості.

Фактично у 2025 році було виконано 1 857 069 виконавчих документів — 34,3% від усіх, що підлягали виконанню, — та всього стягнуто 17 174 386 967 грн. Тоді як у 2024 році було виконано 1 712 688 виконавчих документів — 31,8% від загального масиву.

До державного бюджету протягом 2025 року державними виконавцями було стягнуто 9 092 390 244 грн, з них виконавчого збору — 2 071 733 312 грн. У 2024 році за результатами роботи органів ДВС до держбюджету було стягнуто 7 244 629 682 грн, з них виконавчого збору — 1 933 376 475 грн.

Окремо за виконавчими документами про стягнення аліментів, які належать до періодичних платежів, органами Державної виконавчої служби впродовж 2025 року було стягнуто 16 243 100 408 грн. У 2024 році цей показник складав 12 295 263 672 грн.

«Станом на кінець 2025 року на виконанні органів ДВС перебувало 2 637 324 виконавчі документи, що свідчить про стабільно високе навантаження на систему примусового виконання рішень. У 481 органі ДВС працюють 3 054 державні виконавці. Таким чином, середнє навантаження у 2025 році становило 1 805 виконавчих документів на одного державного виконавця», - додали у Мін’юсті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

аліменти мінюст

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реформа реалізації санкційних авто: Верховна Рада ініціює новий механізм продажу Фондом держмайна та АРМА

Продаж за зниженою ціною: новий закон про санкційні активи може залишити бюджет без митних платежів.

Суд надає лише право на шлюб у 16 років: неповнолітня сама вирішує, чи скористатися цим правом

Суд не автоматично дозволяє неповнолітнім одружуватися — кожен випадок розглядають окремо, оцінюючи, чи готова дитина до шлюбу та чи відповідає він її інтересам.

Формальна помилка як процесуальний бар’єр: Верховний Суд про межі доступу до касації

ВС повернув скаргу через відсутність підтвердження сплати судового збору та належного оформлення.

Для громадян, які втратили документи через війну, спростять підтвердження страхового стажу

Тисячі українців, які втратили документи через війну, ліквідацію підприємств або тимчасову окупацію територій, зможуть за спрощеною процедурою підтвердити свій трудовий стаж для отримання пенсії.

Комітет Ради визнав законопроєкти про дисциплінарну відповідальність суддів такими, що не суперечать вимогам ЄС

Законопроєкти про дисциплінарну відповідальність суддів доопрацюють  згідно з висновками Венеційської комісії.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]