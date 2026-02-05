У 2025 році було стягнуто 16,24 млрд грн аліментів — Мін’юст

Загалом у 2025 році на виконанні органів ДВС перебувало понад 2,6 млн виконавчих документів.

Фото: prostir.ua

Міністерство юстиції України підбило підсумки роботи Державної виконавчої служби у 2025 році.

Зазначається, що протягом минулого року в органах Державної виконавчої служби підлягало виконанню 5 412 156 виконавчих документів на суму 1 608 837 308 358 грн. Було завершено 2 767 037 виконавчих документів, що становить 51,1% від загальної кількості справ, які перебували на виконанні.

Таким чином, органи ДВС підвищили ефективність примусового виконання судових рішень у порівнянні із 2024 роком. Мін’юст нагадує, у 2024-му підлягало виконанню 5 392 311 виконавчих документів і з них було завершено 2 580 110, тобто 47,9% від загальної кількості.

Фактично у 2025 році було виконано 1 857 069 виконавчих документів — 34,3% від усіх, що підлягали виконанню, — та всього стягнуто 17 174 386 967 грн. Тоді як у 2024 році було виконано 1 712 688 виконавчих документів — 31,8% від загального масиву.

До державного бюджету протягом 2025 року державними виконавцями було стягнуто 9 092 390 244 грн, з них виконавчого збору — 2 071 733 312 грн. У 2024 році за результатами роботи органів ДВС до держбюджету було стягнуто 7 244 629 682 грн, з них виконавчого збору — 1 933 376 475 грн.

Окремо за виконавчими документами про стягнення аліментів, які належать до періодичних платежів, органами Державної виконавчої служби впродовж 2025 року було стягнуто 16 243 100 408 грн. У 2024 році цей показник складав 12 295 263 672 грн.

«Станом на кінець 2025 року на виконанні органів ДВС перебувало 2 637 324 виконавчі документи, що свідчить про стабільно високе навантаження на систему примусового виконання рішень. У 481 органі ДВС працюють 3 054 державні виконавці. Таким чином, середнє навантаження у 2025 році становило 1 805 виконавчих документів на одного державного виконавця», - додали у Мін’юсті.

