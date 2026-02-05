В Украине выдали первый кредит под 0% для бизнеса на энергооборудование — Свириденко

В рамках программы в 16 банков уже подано 306 заявок на общую сумму 384 миллиона гривен.

В рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" украинские банки впервые предоставили энергетический кредит с нулевой процентной ставкой для покупки электрооборудования. Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Первый кредит под 0% для бизнеса на энергооборудование выдан. В общей сложности в 16 банков уже поступило 306 заявок на сумму 384 млн гривен — бизнес активно пользуется возможностью льготного финансирования для усиления собственной энергонезависимости», - рассказала Свириденко.

Также она напомнила, что ФЛП и юридические лица (микро-, малый и средний бизнес) могут взять до 10 млн грн кредита на три года под 0% на приобретение газотурбинных, газопоршневых, биогазовых, дизельных, бензиновых и газовых генераторов.

С энергокредитами сейчас работают 17 банков-партнеров, другие банки постепенно приобщаются к программе. Заявки на льготное кредитование рассматриваются приоритетно.

