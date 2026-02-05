В Україні видали перший кредит під 0% для бізнесу на енергообладнання — Свириденко

У рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» українські банки вперше надали енергетичний кредит із нульовою відсотковою ставкою для купівлі електрообладнання. Про це поінформувала Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Перший кредит під 0% для бізнесу на енергообладнання виданий. Загалом до 16 банків уже надійшло 306 заявок на суму 384 млн гривень — бізнес активно користується можливістю пільгового фінансування для посилення власної енергонезалежності», - розповіла Свириденко.

Також вона нагадала, що ФОПи та юридичні особи (мікро-, малий та середній бізнес) можуть взяти до 10 млн грн кредиту на три роки під 0% на придбання газотурбінних, газопоршневих, біогазових, дизельних, бензинових та газових генераторів.

З енергокредитами зараз працюють 17 банків-партнерів, інші банки поступово долучаються до програми. Заявки на пільгове кредитування розглядаються пріоритетно.

