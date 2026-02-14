В Харькове запустили 5G — первыми связь протестировали молодожены, фото

Пара заключила брак онлайн через «Дію», сказав друг другу «Да» на скорости 5G.

В субботу, 14 февраля, Харьков официально стал третьим городом Украины, где стартовал пилотный проект по внедрению 5G. Запуск сети нового поколения состоялся символично в День влюбленных. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Первыми возможности сверхскоростной связи протестировали молодожены — Владислав и Екатерина. Пара заключила брак онлайн через приложение «Дія», сказав друг другу «Да» на скорости 5G.

«Украина даже в условиях полномасштабного вторжения продолжает развивать цифровые технологии и модернизировать инфраструктуру. Харьков стал первым прифронтовым городом, где запущен пилотный проект 5G. Это не только о более быстром интернете — это о поддержке города, его восстановлении и демонстрации устойчивости украинцев и способности государства внедрять инновации даже в сложных условиях», — отметил заместитель Министра цифровой трансформации Украины по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибитько.

