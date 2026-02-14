Лицо имеет право на несколько видов пенсий одновременно — сколько выплат ему будет назначено

В ПФ разъяснили вопрос назначения пенсии.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области объяснило, сколько пенсий будет назначено лицу, которое имеет право на несколько видов пенсий одновременно.

В ведомстве подчеркнули, что согласно статье 10 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» лицу, которое одновременно имеет право на различные виды пенсии (по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца), назначается один из этих видов пенсии по его выбору.

«Лицу, которое имеет право на пожизненную пенсию, назначается один из видов пожизненной пенсии по его выбору», — заявили в ПФ.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 1 марта 2026 года в Украине состоится индексация пенсий на 12,1%.

Напомним, Правительство готовит три уровня пенсионных выплат вместо одной.

