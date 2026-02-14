  1. Общество

Лицо имеет право на несколько видов пенсий одновременно — сколько выплат ему будет назначено

15:59, 14 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ПФ разъяснили вопрос назначения пенсии.
Лицо имеет право на несколько видов пенсий одновременно — сколько выплат ему будет назначено
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области объяснило, сколько пенсий будет назначено лицу, которое имеет право на несколько видов пенсий одновременно.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ведомстве подчеркнули, что согласно статье 10 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» лицу, которое одновременно имеет право на различные виды пенсии (по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца), назначается один из этих видов пенсии по его выбору.

«Лицу, которое имеет право на пожизненную пенсию, назначается один из видов пожизненной пенсии по его выбору», — заявили в ПФ.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 1 марта 2026 года в Украине состоится индексация пенсий на 12,1%.

Напомним, Правительство готовит три уровня пенсионных выплат вместо одной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рада готовит новые правила для обрученных: за отказ от брака заставят платить

Проект Гражданского Кодекса предлагает возмещать моральный вред.

Между законом и сердцем: почему Верховный Суд отказал матери в лишении отца прав

Суд сделал акцент на приоритете интересов ребенка и необходимости комплексной оценки доказательств.

Судьи поставили под сомнение законопроект Галины Третьяковой, который ограничивает вознаграждение судей

Почему законопроект Галины Третьяковой о справедливой системе оплаты труда вызвал критику со стороны представителей судебной власти.

Проект Гражданского Кодекса может легализировать потерю имущества из за технических ошибок

Предварительная регистрация и регистрация отметок: новые инструменты защиты прав предлагает Книга 9 проекта Гражданского Кодекса.

Моральная компенсация и долги: что могут унаследовать наследники по новому Гражданскому кодексу

Проект нового Гражданского кодекса Украины уточняет, какие права и обязанности могут наследовать наследники по завещанию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]