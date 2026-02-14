С какого возраста можно самостоятельно подать заявление для оформления загранпаспорта — разъяснение
Миграционная служба Днепропетровской области разъяснила, с какого возраста можно самостоятельно подать заявление для оформления заграничного паспорта.
В ведомстве подчеркнули, что паспорт гражданина Украины для выезда за границу может быть оформлен с рождения — по желанию лица или его законного представителя.
- С 14 лет лицо подает заявление лично.
- До 14 лет заявление подается одним из родителей / усыновителей / опекунов / попечителей или другим законным представителем.
Согласие второго из родителей не требуется.
Во время оформления осуществляется:
- внесение оцифрованного образа лица — с рождения;
- сканирование подписи — с 14 лет;
- сканирование отпечатков указательных пальцев — с 12 лет (по согласию).
Оформить документ можно в подразделении ГМС, ЦНАП или ГП «Паспортный сервис» на подконтрольной территории Украины.
