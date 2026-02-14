С какого возраста можно самостоятельно подать заявление для оформления загранпаспорта — разъяснение

Оформить документ можно в подразделении ГМС, ЦНАП или ГП «Паспортный сервис».

Миграционная служба Днепропетровской области разъяснила, с какого возраста можно самостоятельно подать заявление для оформления заграничного паспорта.

В ведомстве подчеркнули, что паспорт гражданина Украины для выезда за границу может быть оформлен с рождения — по желанию лица или его законного представителя.

- С 14 лет лицо подает заявление лично.

- До 14 лет заявление подается одним из родителей / усыновителей / опекунов / попечителей или другим законным представителем.

Согласие второго из родителей не требуется.

Во время оформления осуществляется:

внесение оцифрованного образа лица — с рождения;

сканирование подписи — с 14 лет;

сканирование отпечатков указательных пальцев — с 12 лет (по согласию).

Оформить документ можно в подразделении ГМС, ЦНАП или ГП «Паспортный сервис» на подконтрольной территории Украины.

