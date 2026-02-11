  1. Публикации
Задержка выплат при переводе не дает права на взыскание среднего заработка: позиция Верховного Суда

08:30, 11 февраля 2026
Верховный Суд разграничил понятия увольнения и исключения из списка воинской части.
Одной из самых чувствительных тем на сегодняшний день остается вопрос выплаты денежного довольствия военнослужащих. В условиях полномасштабной войны система военных выплат стала предметом постоянных дискуссий, подвергается перманентным законодательным изменениям и меняется под влиянием судебной практики. Определение размера денежной помощи, к сожалению, не единственная проблема военнослужащих. Возникает еще один острый вопрос: дает ли задержка выплат при увольнении или ротации право на взыскание среднего заработка?

Вопрос компенсации за задержку расчета при увольнении военнослужащего должен был бы регулироваться специальным законодательством, однако на практике все работает совсем иначе. Как отмечают суды, в связи с отсутствием в специальном законодательстве, регулирующем оплату труда военнослужащих, норм, устанавливающих ответственность работодателя за невыплату или несвоевременную выплату работнику при увольнении всех причитающихся сумм, к правоотношениям, возникающим во время увольнения с военной службы, допустимым является применение норм статей 116 и 117 КЗоТ. На сегодняшний день уже сложилась действенная практика применения норм ст. ст. 116 и 117 КЗоТ Украины относительно ответственности за задержку расчета для защиты прав военных при увольнении.

Военнослужащие массово обращались в суды с исками о компенсации среднего заработка за время задержки расчета, ссылаясь именно на статью 117 КЗоТ. Так, для примера возьмем решение Хмельницкого окружного административного суда от 04.02.2026 № 560/18379/25. Согласно выписке из приказа командира воинской части, военнослужащий был исключен из списков личного состава части и всех видов довольствия, расчет произведен не был, что и стало причиной обращения в суд. Суд отметил отсутствие специального законодательства, регулирующего спорные отношения, и пришел к выводу, что в целях обеспечения равенства прав и принципа недискриминации в трудовых отношениях возможно применение норм статей 116, 117 Кодекса законов о труде Украины как таких, которые являются общими и распространяются на правоотношения, складывающиеся во время увольнения с военной службы. Аналогичный правовой вывод изложен в постановлениях Верховного Суда от 05 августа 2020 года по делу N 826/20350/16, от 15 июля 2020 года по делу N 824/144/16-а, от 31 октября 2019 года по делу N 2340/4192/18.

Верховный Суд в постановлении № 400/5149/24 четко разграничил понятия исключения военнослужащего из списков и увольнения, закрыв окно возможностей для компенсаций по статье 117 КЗоТ за несвоевременный расчет при ротации или переводе.

И снова спор касается компенсации задержанной выплаты военнослужащему, который был исключен из списков личного состава и всех видов довольствия и назначен на должность в другую часть. Военнослужащий обратился в суд с иском о начислении среднего заработка за все время задержки (почти за три года), считая, что день исключения из списков части является днем увольнения в понимании КЗоТ.

Верховный Суд изложил правовую позицию: исключение из списков личного состава части в связи с переводом не является завершением прохождения военной службы. Напротив, оно свидетельствует о прекращении прохождения службы (служебных правоотношений) в воинской части в связи с дальнейшим прохождением службы по другому месту, а следовательно, выплата денежного довольствия истцу осуществляется по новому месту службы со дня, следующего за днем исключения из списков личного состава.

То есть, судя по выводам ВС, статья 117 КЗоТ применяется исключительно в случае увольнения работника. В случае перевода военнослужащего на другое место службы, а не при его увольнении, применение указанной нормы означало бы расширительное толкование и необоснованное распространение сферы действия статьи 117 КЗоТ на случаи, не охваченные ее содержанием и целью внедрения.

При этом ВС подтвердил, что нормы КЗоТ могут применяться к военным, когда их права не урегулированы специальными законами. Вопросы ответственности за задержку расчета при увольнении военнослужащих со службы не урегулированы положениями специального законодательства. Такие вопросы урегулированы КЗоТ Украины, поэтому к правоотношениям, возникающим во время увольнения с военной службы, допустимым является применение норм статей 116 и 117 КЗоТ Украины как таких, которые являются общими.

То есть суд не запретил апеллировать к статье 117 КЗоТ в случае увольнения со службы, а подчеркнул недопустимость расширительного толкования. Если военнослужащий увольняется, а выплаты при расчете задерживают или не выплачивают — КЗоТ. Если военнослужащий переводится по службе — на статью 117 КЗоТ ссылаться нет смысла, необходимо искать нормы специальных нормативных актов.

Если военного перевели в другую часть, в иске о взыскании среднего заработка, с учетом новой правовой позиции ВС, будет отказано, а проблема взыскания средств так и останется. Все же, как отметил Верховный Суд, военнослужащий даже в таких обстоятельствах не лишен возможности защиты своих нарушенных прав. Так, в случае нарушения установленных сроков выплаты денежного довольствия, в том числе по вине собственника или уполномоченного им органа, стоит требовать компенсацию потери части доходов, предусмотренную законодательством, в связи с несвоевременной выплатой причитающихся сумм, в соответствии с Законом Украины о компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты.

Верховный Суд военные судебная практика военнослужащие военная служба

