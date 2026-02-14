ПВО, завершение войны и энергетика — главные тезисы из выступления Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

Владимир Зеленский подчеркнул, что нет ни одной электростанции в Украине, которая не была бы повреждена в результате ударов РФ.

Фото: Reuters

В субботу, 14 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на панельной дискуссии «Долговременная поддержка Украины» на Мюнхенской конференции по безопасности.

Главные тезисы из выступления Главы государства на конференции:

О необходимости ПВО: «Худшее, что может услышать лидер страны во время войны, — это отчет от командиров Воздушных сил, которые говорят, что подразделения ПВО — с пустыми руками, нет новых поставок, а разведка сообщает, что через день-два приближается новая атака. Иногда нам удается доставить новые ракеты для наших Patriot или NASAMS прямо перед атакой, а иногда — в последний момент».

Об энергетике: «Нет ни одной электростанции в Украине, которая не была бы повреждена… Но мы все еще производим электроэнергию. Благодаря нашим людям».

Об Иране: «Иранские шахеды… убивают наших людей», этот режим «нужно останавливать немедленно».

Об эффективности ПВО: Украина сбивает «почти 90% шахедов», «мы достигнем момента, когда сделаем шахеды незначительными для России».

«Нет ни одной страны в Европе, которая могла бы полагаться только на свои собственные технологии…», «наше единство — это лучший перехватчик».

О «теневом флоте»: РФ использует «более тысячи танкеров», их нужно «блокировать и конфисковывать их нефть», «без нефтяных денег у Путина не было бы средств на эту войну».

О потерях России в войне: «В декабре — 35 тысяч оккупантов убитыми и тяжелоранеными, в январе — около 30 тысяч», «цена за один километр Украины — 156 солдат РФ».

Украина и НАТО: «Украинская армия — самая сильная армия в Европе», «просто неразумно держать эту армию вне НАТО», «пусть это будет ваше решение, а не решение Путина».

О Путине: «Он раб войны», «если проживет еще 10 лет — война может вернуться или расшириться».

О гарантиях безопасности: «Соглашение по гарантиям безопасности должно быть до любого соглашения о завершении войны».

О переговорах: «Европа практически не присутствует за столом. Это большая ошибка», «вопрос уступок часто звучит только в отношении Украины, а на какие уступки должна пойти Россия?».

