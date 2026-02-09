Проект Гражданского Кодекса может легализировать потерю имущества из за технических ошибок

Предварительная регистрация и регистрация отметок: новые инструменты защиты прав предлагает Книга 9 проекта Гражданского Кодекса.

На сегодняшний день проект Гражданского Кодекса приобрел широкий резонанс в профессиональных сообществах, поскольку новые предложенные документом положения существенно меняют многие правовые подходы почти для каждого аспекта гражданских правоотношений. И одной из самых дискуссионных оказалась Книга 9 «Публичность прав гражданских». Это не просто новый раздел для Гражданского кодекса — это революция права реестров. Сотни норм, содержавшихся в специализированных законах относительно регистрации бизнеса или недвижимости, должны объединиться в едином унифицированном разделе. Книга 9 проекта ГК должна стать законодательной базой для всех государственных реестров и гарантировать публичность, которая обеспечивает «противопоставимость» прав третьим лицам и устанавливает их приоритет.

Какие основные изменения предлагает 9 Книга?

- Определение основ публичности: обязательная доступность данных о правах или сделках в реестрах (недвижимость, обременения, судебные решения). Презумпция доверия к реестрам — данные считаются истинными, пока это не опровергнуто.

- Доступность реестров: любое лицо имеет право в соответствии с законом на ознакомление без обоснования своего интереса с информацией, которую содержат государственные реестры, касательно права, сделки, факта или определенного юридического положения и получать реестровую информацию в порядке, установленном законом.

- Новые этапы цифровизации реестров: стандарты технологичности, проверки и интеграция с Дією для мгновенного доступа.

- Предварительная регистрация: проект позволяет осуществлять предварительную регистрацию права на недвижимость на основании договора. Предварительная регистрация позволяет забронировать место в очереди, например, при покупке имущества под условием или в лизинге.

- Регистрация отметки о фактах, влияющих на эти права. Отметке подлежат факты относительно исков о разделе имущества, договоров о порядке пользования общей собственностью, предварительных договоров, опционов и статуса имущества как общего имущества супругов. Наличие отметки об иске в реестре означает, что решение суда будет автоматически распространяться на всех последующих приобретателей имущества.

- Предписания материального и процедурного права: заявления о регистрации, предварительной регистрации, внесении отметок или исключении из реестра безотносительно даты их подачи рассматривают согласно материальному праву, действовавшему на дату сделки, но по процедурным нормам, действующим на момент заявления. Норма создает конфликт, и пока непонятно, как она будет трактоваться и применяться.

- Защита добросовестного приобретателя: лицо, действовавшее на основании информации из публичного реестра, не отвечает за вред, причиненный третьим лицам из-за недостоверности этой информации. Защита не действует, если будет доказано, что лицо знало или должно было знать о недостоверности сведений. Это рискует создать огромное пространство для судебных манипуляций.

- Презумпция исключения: право, исключенное из реестра, не существует. Это вызывает сопротивление у адвокатов, специализирующихся на виндикационных исках, поскольку техническая ошибка регистратора (исключение записи) может мгновенно прекратить право собственности.

Мнения относительно целесообразности существования 9 Книги в предложенном формате разделили юридическое сообщество на тех, кто за новации и осовременивание, и противников, опасающихся такой абсолютной публичности реестров.

Замечаний к проекту действительно немало, ведь каждое изменение статуса имущества будет требовать публичности, а чрезмерная уверенность в реестрах с учетом их уязвимости может стать инструментом новой волны рейдерских захватов. Кроме того, новый раздел рискует вступить в коллизию со многими профильными законами о госрегистрации. Однако на самом деле прогнозировать что-то рано, и Книга девятая, скорее всего, будет доработана и в части детализации ответственности администраторов реестров, и в части публичности, и в части презумпции доверия к реестрам. «Судебно-юридическая газета» будет продолжать следить за изменениями, нацеленными на трансформацию гражданского законодательства.

