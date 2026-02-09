Проєкт Цивільного Кодексу може легалізувати втрату майна через технічні помилки

Попередня реєстрація та реєстрація відміток: нові інструменти захисту прав пропонує Книга 9 проєкту Цивільного Кодексу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На сьогодні проєкт Цивільного Кодексу набув широкого резонансу у професійних спільнотах, оскільки нові запропоновані документом положення суттєво змінюють багато правових підходів майже для кожного аспекту цивільних правовідносин. І однією з найбільш дискусійних виявилася Книга 9 «Публічність прав цивільних». Це не просто новий розділ для Цивільного кодексу — це революція права реєстрів. Сотні норм, що містилися в спеціалізованих законах щодо реєстрації бізнесу чи нерухомості мають об'єднатися в єдиному уніфікованому розділі. Книга 9 проєкту ЦК має стати законодавчим підґрунтям для всіх державних реєстрів і гарантувати публічність, яка забезпечує «протиставність» прав третім особам та встановлює їхній пріоритет.

Які основні зміни пропонує 9 Книга?

- Визначення засад публічності: обов'язкова доступність даних про права або правочини в реєстрах (нерухомість, обтяження, судові рішення). Презумпція довіри до реєстрів — дані вважаються істинними, доки це не спростовано.

- Доступність реєстрів: будь-яка особа має право відповідно до закону на ознайомлення без обґрунтування свого інтересу з інформацією, яку містять державні реєстри, щодо права, правочину, факту або певного юридичного становища та отримувати реєстрову інформацію у порядку, встановленому законом.

- Нові етапи цифровізації реєстрів: стандарти технологічності, перевірки та інтеграція з Дією для миттєвого доступу.

- Попередня реєстрація: проєкт дозволяє здійснювати попередню реєстрацію права на нерухомість на підставі договору. Попередня реєстрація дозволяє забронювати місце в черзі, наприклад, при купівлі майна під умовою або в лізингу.

- Реєстрація відмітки про факти, що впливають на ці права. Відмітці підлягають факти щодо позовів про поділ майна, договорів про порядок користування спільною власністю, попередніх договорів, опціонів та статусу майна як спільного майна подружжя. Наявність відмітки про позов у реєстрі означає, що рішення суду автоматично поширюватиметься на всіх наступних набувачів майна.

- Приписи матеріального та процедурного права: заяви про реєстрацію, попередню реєстрацію, внесення відміток або виключення з реєстру безвідносно до дати їх подання розглядають згідно з матеріальним правом, що діяло на дату правочину, але за процедурними нормами, що діють на момент заяви. Норма створює конфлікт, і наразі незрозуміло як буде трактуватись і застосовуватись.

- Захист добросовісного набувача: особа, яка діяла на підставі інформації з публічного реєстру, не відповідає за шкоду, завдану третім особам через недостовірність цієї інформації. Захист не діє, якщо буде доведено, що особа знала або повинна була знати про недостовірність відомостей. Це ризикує створити величезний простір для судових маніпуляцій.

- Презумпція виключення: право, виключене з реєстру, не існує. Це викликає спротив у адвокатів, які спеціалізуються на віндикаційних позовах, оскільки технічна помилка реєстратора (виключення запису) може миттєво припинити право власності.

Думки щодо доцільності існування 9 Книги у запропонованому форматі розділили юридичну спільноту, на тих хто за новації і осучаснення і противників, що остерігаються такої абсолютної публічності реєстрів.

Зауважень до проєкту дійсно не мало, адже кожна зміна статусу майна вимагатиме публічності, а надмірна впевненість в реєстрах з урахуваннями їх вразливості може стати інструментом нової хвилі рейдерських захоплень. Крім того, новий розділ ризикує вступити в колізію з багатьма профільними законами щодо держреєстрації. Проте насправді прогнозувати щось зарано, і Книга дев'ята, найімовірніше, буде доопрацьована і в частині деталізації відповідальності адміністраторів реєстрів і в частині публічності, і частині презумпції довіри до реєстрів. «Судово-юридична газета» буде продовжувати слідкувати за змінами, що націлені на трансформацію цивільного законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.