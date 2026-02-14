  1. Общество

Как оформить субсидию на арендованное жилье семье, члены которой имеют статус ВПО — разъяснение ПФ

17:11, 14 февраля 2026
Жилищная субсидия назначается при наличии разницы между стоимостью услуг в пределах социальных норм и социальных нормативов и размером обязательного платежа домохозяйства.
Как оформить субсидию на арендованное жилье семье, члены которой имеют статус ВПО — разъяснение ПФ
Фото: tsn.ua
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области продолжает отвечать на вопросы по назначению субсидии.

В этот раз в ПФ обратилась семья со следующим вопросом: «Наша семья, члены которой имеют статус ВПО, арендует жилье. Будут ли учитываться доходы лиц, которые зарегистрированы в арендуемом нами жилом помещении, если мы обратимся за назначением жилищной субсидии?».

На что в Пенсионном фонде ответили: «Нет, не будут учитываться».

Там подчеркнули, что при назначении жилищной субсидии арендаторам или домохозяйству, состоящему только из внутренне перемещенных лиц, не учитывается материальное и имущественное состояние лиц, зарегистрированных по месту проживания (пребывания) в жилом помещении. Сам алгоритм расчета для семей ВПО не отличается от общего.

Размер жилищной субсидии зависит от состава домохозяйства, совокупного дохода такого домохозяйства, а также перечня жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется домохозяйство. Чем ниже доходы домохозяйства, тем больше размер жилищной субсидии.

При расчете среднемесячного совокупного дохода не учитывается помощь на проживание внутренне перемещенным лицам.

При обращении за назначением жилищной субсидии внутренне перемещенное лицо (ВПО), кроме заявления и декларации установленного образца, для подтверждения фактического места проживания предоставляет справку внутренне перемещенного лица.

Обратиться за назначением жилищной субсидии можно либо по зарегистрированному месту проживания, либо по фактическому месту проживания.

Лента новостей

Блоги
Публикации
