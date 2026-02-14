Можно ли уволиться во время испытательного срока: реальная история и нормы закона
В Гоструда предоставили разъяснения относительно увольнения во время испытательного срока. Поводом стало обращение работницы, которой работодатель отказал в прекращении трудовых отношений, ссылаясь на якобы ограничения в период испытания.
Обращение к инспектору: что произошло
К главному государственному инспектору отдела по вопросам труда северо-восточного направления Управления инспекционной деятельности в Тернопольской области Юго-Западного межрегионального управления Гоструда обратилась женщина. Она сообщила, что трудоустроилась к физическому лицу-предпринимателю продавщицей с испытательным сроком один месяц.
До завершения испытания у работницы изменились семейные обстоятельства, и она решила уволиться. Для этого подала заявление о прекращении трудового договора по соглашению сторон. Однако работодатель отказал, аргументируя это тем, что во время испытательного срока увольнение по соглашению сторон якобы невозможно.
Что говорит закон: нормы КЗоТ Украины
Как разъяснил инспектор Гоструда, в период испытания на работника распространяются все трудовые права и гарантии, предусмотренные законодательством. Это прямо следует из положений Кодекса законов о труде Украины.
В частности, прекращение трудового договора по соглашению сторон предусмотрено пунктом 1 статьи 36 КЗоТ Украины. Эта норма применяется независимо от того, находится ли работник на испытательном сроке. Главное условие — наличие взаимной договоренности между работником и работодателем.
Инспектор позвонил предпринимателю и разъяснил правовые основания увольнения. Таким образом, работодателю было подчеркнуто: испытательный срок не ограничивает право сторон прекратить трудовые отношения по взаимному согласию.
Испытательный срок: какие права имеет работник
Эксперты напоминают несколько ключевых моментов:
- во время испытания работник имеет те же трудовые права, что и другие работники;
- работодатель не может ограничивать возможность увольнения, если это предусмотрено законодательством;
- увольнение по соглашению сторон возможно в любой момент, в том числе в период испытательного срока, при наличии договоренности.
В то же время важно понимать: соглашение сторон — это добровольное решение обоих участников трудовых отношений. Если согласия нет, работник может воспользоваться другими основаниями для увольнения, предусмотренными КЗоТ Украины.
