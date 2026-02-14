  1. В Украине

Можно ли уволиться во время испытательного срока: реальная история и нормы закона

14:47, 14 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Какие гарантии имеет работник на испытательном сроке и может ли работодатель отказать в увольнении.
Можно ли уволиться во время испытательного срока: реальная история и нормы закона
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Гоструда предоставили разъяснения относительно увольнения во время испытательного срока. Поводом стало обращение работницы, которой работодатель отказал в прекращении трудовых отношений, ссылаясь на якобы ограничения в период испытания.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обращение к инспектору: что произошло

К главному государственному инспектору отдела по вопросам труда северо-восточного направления Управления инспекционной деятельности в Тернопольской области Юго-Западного межрегионального управления Гоструда обратилась женщина. Она сообщила, что трудоустроилась к физическому лицу-предпринимателю продавщицей с испытательным сроком один месяц.

До завершения испытания у работницы изменились семейные обстоятельства, и она решила уволиться. Для этого подала заявление о прекращении трудового договора по соглашению сторон. Однако работодатель отказал, аргументируя это тем, что во время испытательного срока увольнение по соглашению сторон якобы невозможно.

Что говорит закон: нормы КЗоТ Украины

Как разъяснил инспектор Гоструда, в период испытания на работника распространяются все трудовые права и гарантии, предусмотренные законодательством. Это прямо следует из положений Кодекса законов о труде Украины.

В частности, прекращение трудового договора по соглашению сторон предусмотрено пунктом 1 статьи 36 КЗоТ Украины. Эта норма применяется независимо от того, находится ли работник на испытательном сроке. Главное условие — наличие взаимной договоренности между работником и работодателем.

Инспектор позвонил предпринимателю и разъяснил правовые основания увольнения. Таким образом, работодателю было подчеркнуто: испытательный срок не ограничивает право сторон прекратить трудовые отношения по взаимному согласию.

Испытательный срок: какие права имеет работник

Эксперты напоминают несколько ключевых моментов:

  • во время испытания работник имеет те же трудовые права, что и другие работники;
  • работодатель не может ограничивать возможность увольнения, если это предусмотрено законодательством;
  • увольнение по соглашению сторон возможно в любой момент, в том числе в период испытательного срока, при наличии договоренности.

В то же время важно понимать: соглашение сторон — это добровольное решение обоих участников трудовых отношений. Если согласия нет, работник может воспользоваться другими основаниями для увольнения, предусмотренными КЗоТ Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

увольнение Гоструда трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рада готовит новые правила для обрученных: за отказ от брака заставят платить

Проект Гражданского Кодекса предлагает возмещать моральный вред.

Между законом и сердцем: почему Верховный Суд отказал матери в лишении отца прав

Суд сделал акцент на приоритете интересов ребенка и необходимости комплексной оценки доказательств.

Судьи поставили под сомнение законопроект Галины Третьяковой, который ограничивает вознаграждение судей

Почему законопроект Галины Третьяковой о справедливой системе оплаты труда вызвал критику со стороны представителей судебной власти.

Проект Гражданского Кодекса может легализировать потерю имущества из за технических ошибок

Предварительная регистрация и регистрация отметок: новые инструменты защиты прав предлагает Книга 9 проекта Гражданского Кодекса.

Моральная компенсация и долги: что могут унаследовать наследники по новому Гражданскому кодексу

Проект нового Гражданского кодекса Украины уточняет, какие права и обязанности могут наследовать наследники по завещанию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]