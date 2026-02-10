Между законом и сердцем: почему Верховный Суд отказал матери в лишении отца прав

Суд сделал акцент на приоритете интересов ребенка и необходимости комплексной оценки доказательств.

Верховный Суд отказал матери в удовлетворении иска, касающегося лишения отца родительских прав. Суд подчеркнул необходимость взвешенной оценки всех предоставленных доказательств и приоритет интересов малолетней дочери. Крайние меры в семейных спорах применяются только в исключительных случаях, когда доказана реальная угроза жизни ребенка.

Не рядом фактически, но юридически – отец

Кассационный гражданский суд ВС рассмотрел кассационную жалобу по делу №708/1440/24 о лишении родительских прав.

Эта история началась в декабре 2024 года, когда женщина обратилась в Чигиринский районный суд Черкасской области с иском о лишении бывшего мужа родительских прав в отношении их дочери. В обоснование требований она указала, что состояла в зарегистрированном браке, который был расторгнут согласно решению Сквирского районного суда Киевской области от 6 февраля 2015 года.

В начале августа 2016 года женщина вступила в брак с другим мужчиной, от которого родила еще одного ребенка. Также она утверждала, что бывший муж перестал интересоваться жизнью родного ребенка, ее развитием и здоровьем, не участвует в воспитании, не общается, уклоняется от исполнения родительских обязанностей. По словам матери, фактически роль отца выполняет отчим.

Согласно заключению Службы по делам детей и семьи Васильковского городского совета, признано целесообразным лишение родительских прав ответчика в отношении его малолетней дочери, имеющей инвалидность. В справке-характеристике от 8 октября 2024 года указано, что девочка учится в местном лицее, где характеризуется положительно. Воспитанием ребенка занимается мать, а отец ни разу не был в школе, интереса к учебному и воспитательному процессу дочери не проявлял. Несмотря на эти аргументы, суд отказал в удовлетворении иска.

«Решение суда первой инстанции мотивировано отсутствием надлежащих и достаточных доказательств виновного поведения ответчика, сознательного пренебрежения им родительскими обязанностями. Суд признал, что отсутствуют правовые основания для применения к ответчику крайней меры в виде лишения родительских прав. Суд дал критическую оценку заключению органа опеки и попечительства, а также учел, что ответчик не является лицом, поведение или действия которого могут свидетельствовать о негативном влиянии на ребенка, и поэтому разрыв семейных отношений не отвечает интересам ребенка», – отмечается в материалах дела.

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска, указав: в этом деле не установлены обстоятельства, которые свидетельствовали бы о том, что ответчик окончательно и сознательно уклонился от исполнения своих обязанностей по воспитанию дочери, а также что общение с ним окажет негативное влияние на ребенка. При этом апелляционный суд обратил внимание на недостатки со стороны компетентных органов: не проводилась работа, направленная на оказание помощи отцу, исправление недостатков в его поведении, выяснение проблем и возможности их решения. Вместо этого орган опеки и попечительства исполнительного комитета Васильковского городского совета Киевской области ограничился лишь предоставлением заключения о целесообразности лишения родительских прав, что не является достаточным в такой сфере, как родительские отношения.

Таким образом, решения судов предыдущих инстанций основывались на комплексном анализе обстоятельств дела: учтены семейные связи, особенности воспитания ребенка, роль отца и матери, а также рекомендации органов опеки, которые имеют лишь консультативный характер. Как свидетельствует судебная практика, лишение родительских прав является исключительной мерой, которая применяется только в случаях, когда подтверждена реальная угроза для развития ребенка.

Лишение прав – только при угрозе ребенку

Рассматривая кассационную жалобу матери, Верховный Суд подчеркнул, что пределы кассационного пересмотра ограничены проверкой правильности применения норм материального и процессуального права судами первой и апелляционной инстанций. КЦС ВС не может переоценивать доказательства или устанавливать факты, которые не были исследованы ранее; его задача заключается в контроле законности и обоснованности решений нижестоящих судов. Коллегия судей подчеркнула, что защита интересов ребенка является приоритетной, и только надлежащее, всестороннее исследование доказательств позволяет принять решение, соответствующее этим интересам.

Кассационный гражданский суд ВС также отметил: хотя орган опеки и попечительства предоставил заключение о целесообразности лишения родительских прав, но оно не содержало достаточной оценки личности отца, отношений между ним и ребенком, отсутствовало мнение ребенка и информация о примененных мерах для налаживания контакта. В данном случае заключение органа опеки не имеет весомого доказательного значения, а рекомендательный характер этого документа требует тщательной проверки в контексте всех имеющихся обстоятельств.

Коллегия судей акцентировала внимание на исключительном характере лишения родительских прав. Такое решение может быть принято только при наличии достаточной доказательной базы, свидетельствующей об угрозе здоровью, психическому или физическому развитию ребенка. В конкретном деле установлено, что малолетняя дочь проживает с матерью, получает надлежащий уход, а отец, хотя и не участвует активно в воспитании, не создает риска для ее развития. Таким образом, отсутствие доказательств сознательного уклонения от обязанностей не позволяет применить крайнюю меру в виде лишения прав.

В своем постановлении Верховный Суд сослался на международную практику, в частности на решения Европейского суда по правам человека, которые устанавливают, что разрыв семейных связей допустим только в исключительных случаях. Сохранение контакта ребенка с родителями является приоритетом, а решение о крайних мерах должно основываться на обоснованной оценке доказательств, обеспечивающей баланс между правами ребенка и правами родителей. Суд подчеркнул, что любые личностные конфликты между родителями не могут превалировать над наилучшими интересами ребенка.

«Очевидно, что семейные отношения имеют «сложный» характер, и семья может переживать как лучшие, так и худшие времена. Суду всегда сложно сделать вывод о разрыве кровных связей. Простейшая бездеятельность со стороны отца может быть недостаточной для того, чтобы сделать вывод о наличии исключительных обстоятельств, при которых возможно лишение одного из родителей родительских прав. С целью защиты наилучших интересов ребенка очевидно, что ей лучше оставаться в семье, с которой у нее уже сложилась соответствующая связь. Однако этого не всегда достаточно, чтобы оправдать лишение отца всех родительских прав», – констатировал Верховный Суд.

Проанализировав материалы дела, Кассационный гражданский суд ВС постановил: кассационную жалобу оставить без удовлетворения, решение Чигиринского районного суда Черкасской области от 21 мая 2025 года и постановление Черкасского апелляционного суда от 22 октября 2025 года – оставить без изменений.

Автор: Валентин Коваль

