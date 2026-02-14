Нет ни одной электростанции в Украине, которую бы Россия не повредила — Владимир Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что ракеты ПВО, поставленные Украине в воскресенье, были использованы уже в четверг.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские удары повредили все без исключения электростанции в Украине. Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.

Во время выступления он также продемонстрировал масштаб массированных атак по энергетике.

«Ракеты ПВО, которые нам поставили в воскресенье, были использованы уже в четверг», — сказал он.

Зеленский также подчеркнул союзникам важность поставок ракет для ПВО на фоне постоянных российских атак.

«Худшее, что может услышать лидер страны во время войны, — это отчет от командиров Воздушных сил, которые говорят, что подразделения ПВО — с пустыми руками, нет новых поставок, а разведка сообщает, что через день-два приближается новая атака. Иногда нам удается доставить новые ракеты для наших Patriot или NASAMS прямо перед атакой, а иногда — в последний момент», — сказал Президент.

