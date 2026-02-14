  1. В мире

На Гарвард подали в суд из-за возможной дискриминации при приеме студентов

17:29, 14 февраля 2026
Минюст США требует от университета предоставить документы о том, как во время вступительной кампании учитываются раса и этническое происхождение абитуриентов.
Министерство юстиции США обратилось в федеральный суд с иском против Гарвардского университета. Ведомство требует предоставить документы и данные о том, как во время вступительной кампании учитываются раса и этническое происхождение абитуриентов. Об этом сообщает Courthouse News.

Иск подан в Бостоне. В Минюсте заявляют, что Гарвардский университет якобы затягивает передачу материалов, которые необходимы для проверки возможных нарушений закона о запрете дискриминации.

Речь идет о разделе VI Закона о гражданских правах, который запрещает дискриминацию по признаку расы, цвета кожи и национального происхождения в программах, получающих государственное финансирование.

Власти хотят получить информацию о вступительной политике университета, а также о программах разнообразия, равенства и инклюзии, известных как DEI. При этом в самом иске прямо не утверждается, что университет нарушает закон — речь идет о необходимости получить полные данные для оценки ситуации.

В Гарварде отвергают обвинения. Представители университета заявили, что отвечают на запросы правительства в рамках закона и не скрывают информацию. Учреждение также подчеркивает свое право действовать независимо и защищать собственную позицию в суде.

Дело о вступительной политике будет рассматривать федеральный суд. Его решение может повлиять не только на Гарвард, но и на правила приема в другие американские университеты, получающие государственные средства.

суд США иск минюст университет

