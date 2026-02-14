В ТЦК напомнили о последствиях неуплаты штрафов за нарушение правил мобилизации

Если в ТЦК в течение 15 дней не поступили сведения об оплате или обжаловании штрафа в суде, ТЦК получает право направить это постановление в исполнительную службу для исполнения.

Фото: goloskarpat.info

Киевский областной ТЦК напомнил о последствиях неуплаты штрафов за нарушение правил мобилизации.

Там отметили, что ТЦК регулярно инициируют штрафные санкции в отношении лиц, у которых имеются различные нарушения требований воинского учета.

«Это может быть как несвоевременное обновление данных, так и неявка в ТЦК по повестке для уточнения данных, прохождения ВЛК по мобилизационному распоряжению и т.д.

О большинстве наложенных штрафных санкций человек узнает не после получения постановления ТЦК, а из приложения Резерв+, от групп оповещения ТЦК или от органов полиции, которые останавливают лицо и выясняется, что оно уже находится в розыске за соответствующее правонарушение», — заявили в ТЦК.

— Согласно ст. 307 КУпАП на оплату штрафа дают 15 дней. Если в ТЦК в течение 15 дней не поступили сведения об оплате или обжаловании штрафа в суде, ТЦК получает право направить это постановление в исполнительную службу для исполнения.

— Сумма штрафа удваивается при принудительном взыскании: если дело передают исполнителям, добавляются еще 10% сбора и расходы на производство.

— Исполнители имеют право мгновенно блокировать карты: после получения дела служба может арестовать счета, имущество и ограничить право управления автомобилем.

— Суд «замораживает» срок оплаты: подача иска в течение 10 дней приостанавливает 15-дневный срок до окончательного решения.

— Иск не останавливает арест счетов автоматически: чтобы избежать блокировки карт во время суда, необходимо подавать отдельное ходатайство.

