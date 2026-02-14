В Запорожье задержали адвоката, который за 18 тысяч долларов продавал «иммунитет» от мобилизации

Во время обысков по месту его работы и проживания обнаружены «пустые» повестки в ТЦК, почти 20 000 долларов и 5500 евро.

В Запорожье правоохранители сообщили о подозрении адвокату, который использовал свой профессиональный статус для незаконного обогащения.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, мужчина обратился к адвокату, чтобы изменить место воинского учета. В ответ тот предложил за 20 тыс. грн не только изменить место учета, но и оформить фиктивную повестку, которую можно было бы использовать в случае проверки сотрудниками ТЦК и СП.

«Позже подозреваемый предложил полностью исключить клиента из воинского учета как непригодного к службе. Это дало бы возможность беспрепятственно выехать за границу. Стоимость такой „услуги“ адвокат оценил в 18 000 долларов США», — заявили в прокуратуре.

Во время получения указанных средств адвоката задержали правоохранители.

Во время обысков по месту его работы и проживания обнаружены «пустые» повестки в ТЦК и СП, почти 20 000 долларов США и 5500 евро.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде личного поручительства. Прокуроры не согласились с таким решением и обжаловали его в апелляционном порядке.

