  1. В Украине

В Запорожье задержали адвоката, который за 18 тысяч долларов продавал «иммунитет» от мобилизации

16:17, 14 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Во время обысков по месту его работы и проживания обнаружены «пустые» повестки в ТЦК, почти 20 000 долларов и 5500 евро.
В Запорожье задержали адвоката, который за 18 тысяч долларов продавал «иммунитет» от мобилизации
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Запорожье правоохранители сообщили о подозрении адвокату, который использовал свой профессиональный статус для незаконного обогащения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщил Офис Генерального прокурора, мужчина обратился к адвокату, чтобы изменить место воинского учета. В ответ тот предложил за 20 тыс. грн не только изменить место учета, но и оформить фиктивную повестку, которую можно было бы использовать в случае проверки сотрудниками ТЦК и СП.

«Позже подозреваемый предложил полностью исключить клиента из воинского учета как непригодного к службе. Это дало бы возможность беспрепятственно выехать за границу. Стоимость такой „услуги“ адвокат оценил в 18 000 долларов США», — заявили в прокуратуре.

Во время получения указанных средств адвоката задержали правоохранители.

Во время обысков по месту его работы и проживания обнаружены «пустые» повестки в ТЦК и СП, почти 20 000 долларов США и 5500 евро.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде личного поручительства. Прокуроры не согласились с таким решением и обжаловали его в апелляционном порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

адвокат ТЦК мобилизация военнообязанный воинский учет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Задержка выплат при переводе не дает права на взыскание среднего заработка: позиция Верховного Суда

Верховный Суд разграничил понятия увольнения и исключения из списка воинской части.

Рада готовит новые правила для обрученных: за отказ от брака заставят платить

Проект Гражданского Кодекса предлагает возмещать моральный вред.

Между законом и сердцем: почему Верховный Суд отказал матери в лишении отца прав

Суд сделал акцент на приоритете интересов ребенка и необходимости комплексной оценки доказательств.

Судьи поставили под сомнение законопроект Галины Третьяковой, который ограничивает вознаграждение судей

Почему законопроект Галины Третьяковой о справедливой системе оплаты труда вызвал критику со стороны представителей судебной власти.

Проект Гражданского Кодекса может легализировать потерю имущества из за технических ошибок

Предварительная регистрация и регистрация отметок: новые инструменты защиты прав предлагает Книга 9 проекта Гражданского Кодекса.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]