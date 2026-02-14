Трамп хочет большую мирную сделку, но Украине нужны гарантии безопасности, — Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины важна последовательность заключения договоренностей, поскольку сначала должны быть определены гарантии безопасности и другие ключевые условия.

Фото: armyinform.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп стремится к быстрому заключению масштабного мирного соглашения по войне в Украине, однако ключевым остается поэтапный подход к договоренностям. Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам главы государства, Трамп заинтересован в скорейшем заключении комплексной мирной сделки, поскольку отдает предпочтение масштабным решениям.

«Он хочет заключить сделку сразу, потому что любит большие пакеты», — отметил Зеленский, сравнив этот подход с предыдущими крупными законодательными инициативами Трампа.

При этом Зеленский подчеркнул, что для Украины важна последовательность заключения договоренностей, поскольку сначала должны быть определены гарантии безопасности и другие ключевые условия.

