Трамп хочет большую мирную сделку, но Украине нужны гарантии безопасности, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп стремится к быстрому заключению масштабного мирного соглашения по войне в Украине, однако ключевым остается поэтапный подход к договоренностям. Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам главы государства, Трамп заинтересован в скорейшем заключении комплексной мирной сделки, поскольку отдает предпочтение масштабным решениям.
«Он хочет заключить сделку сразу, потому что любит большие пакеты», — отметил Зеленский, сравнив этот подход с предыдущими крупными законодательными инициативами Трампа.
При этом Зеленский подчеркнул, что для Украины важна последовательность заключения договоренностей, поскольку сначала должны быть определены гарантии безопасности и другие ключевые условия.
