В США попугай помог полиции раскрыть убийство — птица услышала последние слова погибшего

Необычный свидетель помог детективам установить обстоятельства трагедии.

В штате Мичиган домашний попугай стал неожиданным свидетелем убийства и помог следствию установить обстоятельства трагедии. Об этом рассказывает The Mirror.

Что произошло

Правоохранители прибыли в дом супругов Дюрам после сообщения о стрельбе. В помещении они обнаружили мужчину с пятью огнестрельными ранениями и женщину с одним ранением.

Сначала детективы не могли установить точную картину произошедшего. Внимание следователей привлек домашний попугай, который постоянно повторял фразу: «Не стреляй». По словам свидетелей, птица воспроизводила ее голосом погибшего хозяина.

Родители убитого предположили, что попугай мог повторять слова, сказанные в ночь преступления.

Ход расследования

В ходе следствия правоохранители обнаружили несколько предсмертных записок, оставленных женщиной. Также выяснилось, что семья испытывала финансовые трудности.

Учитывая собранные доказательства, следователи пришли к выводу, что жена застрелила мужа, а после этого пыталась покончить с собой.

Приговор суда

Дело рассмотрели присяжные, которые единогласно признали женщину виновной в убийстве первой степени. Суд назначил ей наказание в виде пожизненного лишения свободы.

