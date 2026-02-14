  1. В мире

В США попугай помог полиции раскрыть убийство — птица услышала последние слова погибшего

15:05, 14 февраля 2026
Необычный свидетель помог детективам установить обстоятельства трагедии.
В США попугай помог полиции раскрыть убийство — птица услышала последние слова погибшего
В штате Мичиган домашний попугай стал неожиданным свидетелем убийства и помог следствию установить обстоятельства трагедии. Об этом рассказывает The Mirror.

Что произошло

Правоохранители прибыли в дом супругов Дюрам после сообщения о стрельбе. В помещении они обнаружили мужчину с пятью огнестрельными ранениями и женщину с одним ранением.

Сначала детективы не могли установить точную картину произошедшего. Внимание следователей привлек домашний попугай, который постоянно повторял фразу: «Не стреляй». По словам свидетелей, птица воспроизводила ее голосом погибшего хозяина.

Родители убитого предположили, что попугай мог повторять слова, сказанные в ночь преступления.

Ход расследования

В ходе следствия правоохранители обнаружили несколько предсмертных записок, оставленных женщиной. Также выяснилось, что семья испытывала финансовые трудности.

Учитывая собранные доказательства, следователи пришли к выводу, что жена застрелила мужа, а после этого пыталась покончить с собой.

Приговор суда

Дело рассмотрели присяжные, которые единогласно признали женщину виновной в убийстве первой степени. Суд назначил ей наказание в виде пожизненного лишения свободы.

убийство США

Лента новостей

