В США попугай помог полиции раскрыть убийство — птица услышала последние слова погибшего
В штате Мичиган домашний попугай стал неожиданным свидетелем убийства и помог следствию установить обстоятельства трагедии. Об этом рассказывает The Mirror.
Что произошло
Правоохранители прибыли в дом супругов Дюрам после сообщения о стрельбе. В помещении они обнаружили мужчину с пятью огнестрельными ранениями и женщину с одним ранением.
Сначала детективы не могли установить точную картину произошедшего. Внимание следователей привлек домашний попугай, который постоянно повторял фразу: «Не стреляй». По словам свидетелей, птица воспроизводила ее голосом погибшего хозяина.
Родители убитого предположили, что попугай мог повторять слова, сказанные в ночь преступления.
Ход расследования
В ходе следствия правоохранители обнаружили несколько предсмертных записок, оставленных женщиной. Также выяснилось, что семья испытывала финансовые трудности.
Учитывая собранные доказательства, следователи пришли к выводу, что жена застрелила мужа, а после этого пыталась покончить с собой.
Приговор суда
Дело рассмотрели присяжные, которые единогласно признали женщину виновной в убийстве первой степени. Суд назначил ей наказание в виде пожизненного лишения свободы.
