На Буковине бывшему должностному лицу ТЦК сообщили о подозрении в фальсификации данных о 76 военнообязанных

В реестр «Оберіг» вносились недостоверные сведения о якобы мобилизации и направлении мужчин в воинские части.

На Буковине бывшему должностному лицу РТЦК и СП сообщили о подозрении в фальсификации данных. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, находясь на должности, подозреваемый в течение нескольких месяцев обеспечивал внесение недостоверной информации о 76 военнообязанных в государственный реестр «Оберіг».

В реестр вносились сведения о том, что эти граждане якобы мобилизованы, сняты с учета или уже направлены в конкретные воинские части. На самом деле мужчины службу не проходили, а в списки подразделений их никто не зачислял.

Такая схема позволила искусственно завысить показатели выполнения мобилизационного плана, тогда как 76 человек уклонились от службы.

Бывшему должностному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины (несанкционированные действия с информацией в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа, повлекшие тяжкие последствия). Суд избрал ему меру пресечения.

Продолжаются следственные действия, устанавливается полный круг причастных лиц и проверяется информация о возможных аналогичных фактах.

