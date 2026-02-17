  1. В Украине

Метро Киева докупит тысячи стульев для укрытий — некоторые вышли из строя, а часть «исчезла»

22:54, 17 февраля 2026
Из 10 тысяч осталось 2 400.
В Киеве для станций-укрытий метрополитена закупят почти 4,5 тысячи складных стульев.

Киевский метрополитен планирует приобрести 4 460 складных стульев для подземных станций, которые круглосуточно работают как укрытия во время воздушных тревог.

На предприятии поясняют: во время тревог на станциях одновременно находятся тысячи людей — в частности родители с детьми и люди пожилого возраста. Дополнительные места для сидения должны улучшить условия пребывания в укрытии, особенно во время длительных и массированных атак.

В 2023 году партнеры передали метрополитену более 10 000 складных стульев. Их распределили между 46 подземными станциями в зависимости от нагрузки.

В настоящее время часть мебели вышла из строя, а часть не вернули. Сейчас в наличии осталось около 2 400 стульев, что существенно меньше потребности.

В Киеве 46 подземных станций работают как укрытия круглосуточно. Во время массированных атак на станциях находятся тысячи людей. Учитывая, что большинство воздушных тревог сейчас приходится на ночное время, людей также просят брать с собой теплые вещи — на станциях прохладно.

