  1. В Україні

Метро Києва докупить тисячі стільців для укриттів — деякі вийшли з ладу, а частина «зникла»

22:54, 17 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Із 10 тисяч залишилось 2 400.
Метро Києва докупить тисячі стільців для укриттів — деякі вийшли з ладу, а частина «зникла»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві для станцій-укриттів метрополітену закуплять майже 4,5 тисячі розкладних стільців.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Київський метрополітен планує придбати 4 460 розкладних стільців для підземних станцій, які цілодобово працюють як укриття під час повітряних тривог.

У підприємстві пояснюють: під час тривог на станціях одночасно перебувають тисячі людей — зокрема батьки з дітьми та люди старшого віку. Додаткові місця для сидіння мають покращити умови перебування в укритті, особливо під час тривалих і масованих атак.

У 2023 році партнери передали метрополітену понад 10 000 розкладних стільців. Їх розподілили між 46 підземними станціями залежно від навантаження.

Наразі частина меблів вийшла з ладу, а частину не повернули. Наразі в наявності залишилося близько 2 400 стільців, що суттєво менше від потреби.

У Києві 46 підземних станцій працюють як укриття цілодобово. Під час масованих атак на станціях перебувають тисячі людей. З огляду на те, що більшість повітряних тривог нині припадає на нічний час, людей просять також брати із собою теплі речі – на станціях прохолодно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ війна повітряна тривога метро

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя Яворівського райсуду Марʼяна Білецька заявила про погрози у WhatsApp через справу: ВРП звернеться до ОГП

Суддя Яворівського районного суду Львівської області поскаржилася на тиск з боку невідомої особи через месенджери WhatsApp та Viber.

Підвищення зарплати педагогів та соцпрацівників потребує додаткових 20 млрд грн

Законопроєкт передбачає збільшення видатків на підвищення зарплат педагогів та працівників соцсфери через субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Закон про житлову політику набрав чинності, але без Кабміну реформа може залишитися на папері

Механізми державної підтримки для реалізації права на житло в очікуванні рішень Кабінету Міністрів.

Проєкт Трудового кодексу легалізує відеоспостереження на робочому місці та моніторинг кореспонденції працівника

Відеоспостереження, електронні повідомлення, моніторинг файлів — усе це пропонується узаконити як «виняткові заходи».

Кінець «тіньовому» ринку оренди: у Раді придумали, як змусити власників житла платити податки

Законопроєкт пропонує податкові пільги для орендодавців та стимулює легальну здачу житла.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]