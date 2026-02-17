Метро Києва докупить тисячі стільців для укриттів — деякі вийшли з ладу, а частина «зникла»

Із 10 тисяч залишилось 2 400.

У Києві для станцій-укриттів метрополітену закуплять майже 4,5 тисячі розкладних стільців.

Київський метрополітен планує придбати 4 460 розкладних стільців для підземних станцій, які цілодобово працюють як укриття під час повітряних тривог.

У підприємстві пояснюють: під час тривог на станціях одночасно перебувають тисячі людей — зокрема батьки з дітьми та люди старшого віку. Додаткові місця для сидіння мають покращити умови перебування в укритті, особливо під час тривалих і масованих атак.

У 2023 році партнери передали метрополітену понад 10 000 розкладних стільців. Їх розподілили між 46 підземними станціями залежно від навантаження.

Наразі частина меблів вийшла з ладу, а частину не повернули. Наразі в наявності залишилося близько 2 400 стільців, що суттєво менше від потреби.

У Києві 46 підземних станцій працюють як укриття цілодобово. Під час масованих атак на станціях перебувають тисячі людей. З огляду на те, що більшість повітряних тривог нині припадає на нічний час, людей просять також брати із собою теплі речі – на станціях прохолодно.

