В Киеве криминальные авторитеты «Носик» и «Слепой» по заказу вымогали у врача $19 тысяч

21:30, 17 февраля 2026
Фигурантам инкриминируют распространение преступного влияния и побои с целью запугивания.
Полиция сообщила о новых подозрениях двум криминальным авторитетам по делу о вымогательстве 19 тысяч долларов у столичного врача. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Речь идет о криминальном авторитете из Черниговской области по прозвищу «Носик» и его сообщнике из Киевской области по прозвищу «Слепой». По данным следствия, по заказу знакомой они организовали преследование врача, чтобы заставить его выплатить вымышленный долг.

Оперативники установили, что фигуранты поставили потерпевшего «на счетчик» и начислили проценты к несуществующему долгу. Один из участников инсценировал намерение помочь врачу урегулировать конфликт, однако вместо этого его избили.

В январе 2025 года правоохранители задержали трех подозреваемых при получении от врача 3 тысяч долларов. До этого они уже получили еще 1 500 долларов несколькими траншами. Во время обысков изъяли 37 900 долларов США, 67 350 гривен, автомат АК, патроны, два автомобиля и средства связи. Тогда фигурантам объявили подозрение по ч. 4 ст. 189 УК Украины — вымогательство. Впоследствии подозрение также получила заказчица преступления.

После получения новых доказательств следователи объявили дополнительные подозрения. «Носику» инкриминируют умышленное распространение преступного влияния (ч. 1 ст. 255-1 УК Украины), а «Слепому» — умышленное нанесение побоев, имеющих характер издевательства, совершенных группой лиц с целью запугивания потерпевшего (ч. 2 ст. 126 УК Украины).

