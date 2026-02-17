У Києві кримінальні авторитети «Носік» і «Сліпий» на замовлення вимагали у лікаря $19 тисяч

Фігурантам інкримінують поширення злочинного впливу та побої з метою залякування.

Поліція повідомила про нові підозри двом кримінальним авторитетам у справі про вимагання 19 тисяч доларів у столичного лікаря. Про це інформує Національна поліція України.

Йдеться про кримінального авторитета з Чернігівщини на прізвисько «Носік» та його спільника з Київщини на прізвисько «Сліпий». За даними слідства, на замовлення знайомої вони організували переслідування лікаря, щоб змусити його сплатити вигаданий борг.

Оперативники встановили, що фігуранти поставили потерпілого «на лічильник» та нарахували відсотки до неіснуючого боргу. Один із учасників інсценував намір допомогти лікарю врегулювати конфлікт, однак замість цього його побили.

У січні 2025 року правоохоронці затримали трьох підозрюваних під час отримання від лікаря 3 тисяч доларів. До цього вони вже отримали ще 1 500 доларів кількома траншами. Під час обшуків вилучили 37 900 доларів США, 67 350 гривень, автомат АК, патрони, два автомобілі та засоби зв’язку. Тоді фігурантам оголосили підозру за ч. 4 ст. 189 КК України — вимагання. Згодом підозру також отримала замовниця злочину.

Після отримання нових доказів слідчі оголосили додаткові підозри. «Носіку» інкримінують умисне поширення злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-1 КК України), а «Сліпому» — умисне завдання побоїв, що мають характер мордування, вчинені групою осіб з метою залякування потерпілого (ч. 2 ст. 126 КК України).

