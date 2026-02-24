  1. В Украине

Как передать автомобиль, ввезенный в качестве гуманитарной помощи, другому военному – пошаговая инструкция

07:54, 24 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Перераспределение возможно без согласования с донором, но с обязательным оформлением документов.
Как передать автомобиль, ввезенный в качестве гуманитарной помощи, другому военному – пошаговая инструкция
Фото: mod.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Автомобили, ввезенные в Украину в качестве гуманитарной помощи, могут быть переданы военнослужащему, однако такая передача должна происходить в соответствии с требованиями законодательства и при участии получателя гуманитарной помощи. Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Распространенной является ситуация, когда благотворительный фонд ввозит транспортное средство в качестве гуманитарной помощи и передает его военному для выполнения служебных задач. Впоследствии может возникнуть необходимость передать этот автомобиль другому военнослужащему.

Согласно статье 3 Закона Украины «О гуманитарной помощи», получатели гуманитарной помощи имеют право осуществлять ее распределение или перераспределение между приобретателями с соблюдением целевого назначения без дополнительного согласования с донором.

Таким образом, получатель гуманитарной помощи может изменить приобретателя транспортного средства. Если автомобиль учитывается за конкретным военнослужащим и в акте приема-передачи не определены другие приобретатели, его разрешено передать другому военному.

В таком случае оформляется документ о перераспределении и составляется новый акт приема-передачи на нового приобретателя. После этого военнослужащий обращается в сервисный центр МВД для временной государственной регистрации транспортного средства на свое имя.

Для этого необходимо подать:

  • заявление военнослужащего — приобретателя транспортного средства;
  • документ, удостоверяющий личность (паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);
  • документ, подтверждающий прохождение военной службы (справка из воинской части);
  • акт приема-передачи транспортного средства в качестве гуманитарной помощи в соответствии с приложением к постановлению Кабинета Министров № 584 от 10 мая 2022 года;
  • электронную декларацию о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, утвержденную постановлением Кабинета Министров № 953 от 5 сентября 2023 года или № 174 от 1 марта 2022 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные авто автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Что означает добросовестность в проекте ГК и не станет ли она инструментом давления

В проекте обновлённого Гражданского кодекса Украины появляется новая правовая категория — добросовестность.

ЕСПЧ решит, могут ли штрафы за процедурные нарушения превышать стоимость активов предприятия

Страсбург принял к рассмотрению запрос ВС о пропорциональности налоговых санкций, который может изменить баланс между государством и налогоплательщиком.

Когда апелляция формирует новую практику: процессуальный парадокс Большой Палаты

Дискуссия вокруг полномочий ВП ВС выходит за пределы внутренней организации суда и затрагивает доверие к правосудию в Украине.

Миллионные сбережения и забытое жилье: антикоррупционное сито 19 февраля

Четвертый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Определение следственного судьи не возобновляет досудебное расследование автоматически: КУС ВС отступил от позиции прошлых лет

КУС подчеркнул: решение о возобновлении досудебного расследования принадлежит исключительно стороне обвинения.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]