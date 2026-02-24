Как передать автомобиль, ввезенный в качестве гуманитарной помощи, другому военному – пошаговая инструкция

Перераспределение возможно без согласования с донором, но с обязательным оформлением документов.

Автомобили, ввезенные в Украину в качестве гуманитарной помощи, могут быть переданы военнослужащему, однако такая передача должна происходить в соответствии с требованиями законодательства и при участии получателя гуманитарной помощи. Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД.

Распространенной является ситуация, когда благотворительный фонд ввозит транспортное средство в качестве гуманитарной помощи и передает его военному для выполнения служебных задач. Впоследствии может возникнуть необходимость передать этот автомобиль другому военнослужащему.

Согласно статье 3 Закона Украины «О гуманитарной помощи», получатели гуманитарной помощи имеют право осуществлять ее распределение или перераспределение между приобретателями с соблюдением целевого назначения без дополнительного согласования с донором.

Таким образом, получатель гуманитарной помощи может изменить приобретателя транспортного средства. Если автомобиль учитывается за конкретным военнослужащим и в акте приема-передачи не определены другие приобретатели, его разрешено передать другому военному.

В таком случае оформляется документ о перераспределении и составляется новый акт приема-передачи на нового приобретателя. После этого военнослужащий обращается в сервисный центр МВД для временной государственной регистрации транспортного средства на свое имя.

Для этого необходимо подать:

заявление военнослужащего — приобретателя транспортного средства;

документ, удостоверяющий личность (паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);

документ, подтверждающий прохождение военной службы (справка из воинской части);

акт приема-передачи транспортного средства в качестве гуманитарной помощи в соответствии с приложением к постановлению Кабинета Министров № 584 от 10 мая 2022 года;

электронную декларацию о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, утвержденную постановлением Кабинета Министров № 953 от 5 сентября 2023 года или № 174 от 1 марта 2022 года.

